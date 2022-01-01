На Волині автівка злетіла з мосту: водій і пасажир були п'яні





Про це Інформаційному агентству



Відомо, що близько 5 години ранку на виїзді з Ковелі на Київську трасу легковик злетів з мосту. Крім водія, в авто був ще пасажир. Обох постраждалих із забоєм хребта доставили в лікарню.



Також стало відомо, що водій та пасажир, яким близько 20 років, були п’яні.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП із двома постраждалими сталася вночі у Ковелі.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Відомо, що близько 5 години ранку на виїзді з Ковелі на Київську трасу легковик злетів з мосту. Крім водія, в авто був ще пасажир. Обох постраждалих із забоєм хребта доставили в лікарню.Також стало відомо, що водій та пасажир, яким близько 20 років, були п’яні.

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