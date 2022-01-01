На Волині автівка злетіла з мосту: водій і пасажир були п'яні
Сьогодні, 17:00
ДТП із двома постраждалими сталася вночі у Ковелі.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Відомо, що близько 5 години ранку на виїзді з Ковелі на Київську трасу легковик злетів з мосту. Крім водія, в авто був ще пасажир. Обох постраждалих із забоєм хребта доставили в лікарню.
Також стало відомо, що водій та пасажир, яким близько 20 років, були п’яні.
Зображення ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Відомо, що близько 5 години ранку на виїзді з Ковелі на Київську трасу легковик злетів з мосту. Крім водія, в авто був ще пасажир. Обох постраждалих із забоєм хребта доставили в лікарню.
Також стало відомо, що водій та пасажир, яким близько 20 років, були п’яні.
Зображення ілюстративне
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