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На Волині автівка злетіла з мосту: водій і пасажир були п'яні

На Волині автівка злетіла з мосту: водій і пасажир були п'яні
ДТП із двома постраждалими сталася вночі у Ковелі.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Відомо, що близько 5 години ранку на виїзді з Ковелі на Київську трасу легковик злетів з мосту. Крім водія, в авто був ще пасажир. Обох постраждалих із забоєм хребта доставили в лікарню.

Також стало відомо, що водій та пасажир, яким близько 20 років, були п’яні.

Зображення ілюстративне

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Теги: ДТП
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