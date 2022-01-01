Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

За добу 24 січня в Україні:◾️ зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 594);◾️ 69 546 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 25 січня.Добовий показник захворюваності традиційно зріс після зниження на вихідних, днем раніше зафіксували 12 915 інфікованих.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 507 осіб;◾️ летальних випадків – 161;◾️ одужало – 5 863 особи.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 3 889 488 осіб;◾️ одужали – 3 591 201 особа;◾️ летальних випадків – 99 443;◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 581 514.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 191 379 людей, з них отримали першу дозу – 15 191 377 людей, отримали дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, бустерну дозу – 225 868 людей. Загалом провели 29 921 638 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1589;Вінницька область – 1207;Волинська область – 492;Дніпропетровська область – 574;Донецька область – 788;Житомирська область – 269;Закарпатська область – 680;Запорізька область – 462;Івано-Франківська область – 1387;Київська область – 745;Кіровоградська область – 95;Луганська область – 387;Львівська область – 2299;Миколаївська область – 306;Одеська область – 910;Полтавська область – 697;Рівненська область – 809;Сумська область – 809;Тернопільська область – 1164;Харківська область – 1038;Херсонська область – 122;Хмельницька область – 579;Черкаська область – 490;Чернівецька область – 919;Чернігівська область – 301.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.