Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 08:57
За добу 24 січня в Україні:
◾️ зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 594);
◾️ 69 546 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 25 січня.
Добовий показник захворюваності традиційно зріс після зниження на вихідних, днем раніше зафіксували 12 915 інфікованих.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 507 осіб;
◾️ летальних випадків – 161;
◾️ одужало – 5 863 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 3 889 488 осіб;
◾️ одужали – 3 591 201 особа;
◾️ летальних випадків – 99 443;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 581 514.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 191 379 людей, з них отримали першу дозу – 15 191 377 людей, отримали дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, бустерну дозу – 225 868 людей. Загалом провели 29 921 638 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1589;
Вінницька область – 1207;
Волинська область – 492;
Дніпропетровська область – 574;
Донецька область – 788;
Житомирська область – 269;
Закарпатська область – 680;
Запорізька область – 462;
Івано-Франківська область – 1387;
Київська область – 745;
Кіровоградська область – 95;
Луганська область – 387;
Львівська область – 2299;
Миколаївська область – 306;
Одеська область – 910;
Полтавська область – 697;
Рівненська область – 809;
Сумська область – 809;
Тернопільська область – 1164;
Харківська область – 1038;
Херсонська область – 122;
Хмельницька область – 579;
Черкаська область – 490;
Чернівецька область – 919;
Чернігівська область – 301.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 594);
◾️ 69 546 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 25 січня.
Добовий показник захворюваності традиційно зріс після зниження на вихідних, днем раніше зафіксували 12 915 інфікованих.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 507 осіб;
◾️ летальних випадків – 161;
◾️ одужало – 5 863 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 3 889 488 осіб;
◾️ одужали – 3 591 201 особа;
◾️ летальних випадків – 99 443;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 581 514.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 191 379 людей, з них отримали першу дозу – 15 191 377 людей, отримали дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, бустерну дозу – 225 868 людей. Загалом провели 29 921 638 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1589;
Вінницька область – 1207;
Волинська область – 492;
Дніпропетровська область – 574;
Донецька область – 788;
Житомирська область – 269;
Закарпатська область – 680;
Запорізька область – 462;
Івано-Франківська область – 1387;
Київська область – 745;
Кіровоградська область – 95;
Луганська область – 387;
Львівська область – 2299;
Миколаївська область – 306;
Одеська область – 910;
Полтавська область – 697;
Рівненська область – 809;
Сумська область – 809;
Тернопільська область – 1164;
Харківська область – 1038;
Херсонська область – 122;
Хмельницька область – 579;
Черкаська область – 490;
Чернівецька область – 919;
Чернігівська область – 301.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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