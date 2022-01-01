Комендантської години і блокпостів на Волині не буде – ОДА про надзвичайний стан





Про це йшлося 23 лютого під час брифінгу у Волинській ОДА.



Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко зауважив, що в області діятиме оперативний штаб, який прийматиме рішення щодо заходів і обмежень в межах надзвичайного стану. Але голова ОДА наголосив, що на території області не будуть запроваджувати комендантську годину, а також не ставитимуть блокпостів на в’їздах і виїздах з міст.



Начальник управління з питань цивільного захисту Волинської ОДА Олександр Блащук зауважив, що може обмежуватися рух транспорту, встановлюється заборона на масові заходи і мітинги.



Найближчим часом, за його словами, почнуться навчальні збори резервістів територіальної оборони.



На запитання про те, за яких умов таки можуть впровадити комендантську годину, Юрій Погуляйко відповів, що це залежатиме від розвитку ситуації, але він сподівається, що цього робити не доведеться.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через загострену ситуацію на кордонах України та на окупованих територіях на всій території нашої держави запроваджують режим надзвичайного стану. Невдовзі остаточне рішення про його запровадження мають прийняти вже сьогодні, 23 лютого.Про це йшлося 23 лютого під час брифінгу у Волинській ОДА.Голова Волинської ОДАзауважив, що в області діятиме оперативний штаб, який прийматиме рішення щодо заходів і обмежень в межах надзвичайного стану. Але голова ОДА наголосив, що на території області не будуть запроваджувати комендантську годину, а також не ставитимуть блокпостів на в’їздах і виїздах з міст.Начальник управління з питань цивільного захисту Волинської ОДАзауважив, що може обмежуватися рух транспорту, встановлюється заборона на масові заходи і мітинги.Найближчим часом, за його словами, почнуться навчальні збори резервістів територіальної оборони.На запитання про те, за яких умов таки можуть впровадити комендантську годину, Юрій Погуляйко відповів, що це залежатиме від розвитку ситуації, але він сподівається, що цього робити не доведеться.Нагадаємо, надзвичайний стан впроваджують на всій території України, окрім окупованих територій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію