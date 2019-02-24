Волинянка Богадана Конашук здобула друге «срібло» на чемпіонаті світу

Волинянка Богадана Конашук здобула друге «срібло» на чемпіонаті світу
Волинянка Богдана Конашук виборола другу срібну медаль Чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону, який проходив у Швеції.

Про це повідомляє центр фізичної культури і спорту для людей з інвалідністю «Інваспорт».

Богдана подолала біатлонну гонку дистанцією 12,5 км. Це вже третя нагорода спортсменки на цих змаганнях. Перед тим вона здобула бронзу на дистанції 7,5 км та срібло на дистанції 10 км.
Волинянка Богадана Конашук здобула друге «срібло» на чемпіонаті світу

Україну представляють четверо волинян:

- Конашук Богдана;
- Батенкова-Бауман Юлія;
- Шевчик Назар;
- Варковець Ілона.

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Теги: Конашук, біатлон, чемпіонат світу, срібна медаль
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