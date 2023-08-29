Герція не готова передати Україні F-16

Герція не готова передати Україні F-16
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс повідомив, що його країна не готова передати Україні літаки F-16, про що нещодавно заявляли грецькі ЗМІ.

Про це Міцотакіс заявив в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita, - пише Букви.

“Хотів би уточнити, що ми не готові передати Україні літаки F-16. Ця інформація з’явилася в ЗМІ, але вона не відповідає дійсності. Але підкреслю, що ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну. Ми ухвалили це рішення на самому початку вторгнення. Греція є країною, яка не тільки поважає, але й захищає принципи міжнародного порядку. І вона завжди була на правильному боці історії. Так відбувається зараз, коли Україна захищається від жорстокого російського вторгнення”, – зазначив Міцотакіс.

Він зауважив, що Греція має історично міцні культурні та релігійні зв’язки з Росією, але “ми рішуче виступаємо проти кремлівського режиму”.

“Я особисто був в Україні, був в Одесі. У четвер я бачив президента Зеленського у Вільнюсі. І я зобов’язався продовжувати підтримувати Україну в міру наших можливостей, не ставлячи під загрозу нашу власну здатність захищати себе”, – зазначив Міцотакіс.

Також прем’єр-міністр зауважив, що Греція поставила “значну кількість 155-мм снарядів, що є особливо важливим, оскільки зараз Україна стикається з серйозною нестачею артилерії”.

“Ми постійно розглядаємо, як ми можемо ще більше посилити нашу військову підтримку”, – додав Міцотакіс.

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Теги: Греція, Україна, авіація
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