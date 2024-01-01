Знову втрати: загинув Герой Михайло Рудь із Волиніі
Сьогодні, 11:35
У бою із російськими загарбниками обірвалося життя військовослужбовця з Волині Михайла Рудя.
Про це у фейсбуці повідомив Камінь-Каширський міський голова Віктор Пась.
«Перестало битися серце молодого, повного сил, ентузіазму бійця, вірного сина України, жителя села Видерта – Рудя Михайла Петровича, 2002 року народження», - зазначив він.
Без вагань військовослужбовець став на захист української держави та відчайдушно боронив нас від окупантів.
Під час виконання бойового завдання солдат отримав поранення. 29 квітня 2024 року боєць відійшов у вічність, поповнивши Лави Небесних оборонців.
«Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні співчуття рідним людям Героя. Біль втрати вічний, ніякі вчинки і слова не зможуть залікувати душевну рану. Нехай Господь буде поруч із вами та допоможе у час глибокого горя.», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомив Камінь-Каширський міський голова Віктор Пась.
«Перестало битися серце молодого, повного сил, ентузіазму бійця, вірного сина України, жителя села Видерта – Рудя Михайла Петровича, 2002 року народження», - зазначив він.
Без вагань військовослужбовець став на захист української держави та відчайдушно боронив нас від окупантів.
Під час виконання бойового завдання солдат отримав поранення. 29 квітня 2024 року боєць відійшов у вічність, поповнивши Лави Небесних оборонців.
«Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні співчуття рідним людям Героя. Біль втрати вічний, ніякі вчинки і слова не зможуть залікувати душевну рану. Нехай Господь буде поруч із вами та допоможе у час глибокого горя.», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Знову втрати: загинув Герой Михайло Рудь із Волиніі
Сьогодні, 11:35
Водій «Укрпошти» уник покарання за смертельну ДТП у Луцьку
Сьогодні, 11:30
У громаді на Волині вшановують пам’ять 12 Героїв
Сьогодні, 11:13
У Луцьку з’явився місцевий бренд з продажу батутів «LEOBRO»
Сьогодні, 11:00