Знову втрати: загинув Герой Михайло Рудь із Волиніі

У бою із російськими загарбниками обірвалося життя військовослужбовця з ВолиніПро це у фейсбуці повідомив Камінь-Каширський міський голова«Перестало битися серце молодого, повного сил, ентузіазму бійця, вірного сина України, жителя села Видерта – Рудя Михайла Петровича, 2002 року народження», - зазначив він.Без вагань військовослужбовець став на захист української держави та відчайдушно боронив нас від окупантів.Під час виконання бойового завдання солдат отримав поранення. 29 квітня 2024 року боєць відійшов у вічність, поповнивши Лави Небесних оборонців.«Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні співчуття рідним людям Героя. Біль втрати вічний, ніякі вчинки і слова не зможуть залікувати душевну рану. Нехай Господь буде поруч із вами та допоможе у час глибокого горя.», - йдеться у повідомленні.