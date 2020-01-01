У Луцькраді працює «гаряча лінія» з питань коронавірусу
Сьогодні, 12:18
Управління охорони здоров’я Луцької міської ради відкрило "гарячу лінію” для надання актуальної інформації щодо COVID-19.
Про це йдеться на сайті мерії.
Так, для отримання мешканцями Луцької міської територіальної громади актуальної інформації, роз’яснень, консультацій щодо профілактики та медичної допомоги у випадку підозри на інфікування коронавірусом COVID-19, відкрили «гарячу лінію» згідно графіку роботи управління за номером телефону 724 -443.
Графік роботи управління пн-чт 08.30-17.30, пт — 08.30-16.15. Субота, неділя- вихідні.
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Про це йдеться на сайті мерії.
Так, для отримання мешканцями Луцької міської територіальної громади актуальної інформації, роз’яснень, консультацій щодо профілактики та медичної допомоги у випадку підозри на інфікування коронавірусом COVID-19, відкрили «гарячу лінію» згідно графіку роботи управління за номером телефону 724 -443.
Графік роботи управління пн-чт 08.30-17.30, пт — 08.30-16.15. Субота, неділя- вихідні.
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