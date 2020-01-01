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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцькраді працює «гаряча лінія» з питань коронавірусу

У Луцькраді працює «гаряча лінія» з питань коронавірусу
Управління охорони здоров’я Луцької міської ради відкрило "гарячу лінію” для надання актуальної інформації щодо COVID-19.

Про це йдеться на сайті мерії.

Так, для отримання мешканцями Луцької міської територіальної громади актуальної інформації, роз’яснень, консультацій щодо профілактики та медичної допомоги у випадку підозри на інфікування коронавірусом COVID-19, відкрили «гарячу лінію» згідно графіку роботи управління за номером телефону 724 -443.

Графік роботи управління пн-чт 08.30-17.30, пт — 08.30-16.15. Субота, неділя- вихідні.

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Теги: Луцька міська рада, гаряча лінія
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