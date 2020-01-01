Відомі результати тесту на коронавірус осіб, які контактували з Духневич

Ларисою Духневич.







Пресслужба закладу зазначає, що випадок з директором лікарні — перший у виявленні інфікованого пацієнта у лікарні, але 100% не останній.



Директор Луцької міської клінічної лікарні Лариса Петрівна Духневич з 16 березня перебуває на лікарняному. 23 березня вона звернулася в приймальне відділення лікарні. Через те, що пацієнтка за кордоном не була і результати швидкого тесту на COVID-19 були негативні, була госпіталізована з діагнозом "Пневмонія". Перебувала на лікуванні у відокремленій палаті. Після отримання результатів ПЛР на COVID-19 була переведена на лікування у Волинську обласну інфекційну лікарню.



Всі необхідні протиепідемічні заходи у лікарні були проведені. Проведено епідрозслідування, контактним особам проведено обстеження і вони скеровані на карантин. Відомі результати обстежень 5 контактних — вони негативні.



На даний час заклад стабільно працює та виконує свою функцію.





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