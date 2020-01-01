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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Відомі результати тесту на коронавірус осіб, які контактували з Духневич

Відомі результати тесту на коронавірус осіб, які контактували з Духневич
На сторінці у фейсбуці Луцької клінічної лікарні повідомили результати тестування 5 осіб, які контактували з Ларисою Духневич.

Нагадаємо, що в очільниці медзакладу діагностували коронавірус. Жінка знаходиться на лікуванні у Волинській обласній інфекційній лікарні.

Пресслужба закладу зазначає, що випадок з директором лікарні — перший у виявленні інфікованого пацієнта у лікарні, але 100% не останній.

Директор Луцької міської клінічної лікарні Лариса Петрівна Духневич з 16 березня перебуває на лікарняному. 23 березня вона звернулася в приймальне відділення лікарні. Через те, що пацієнтка за кордоном не була і результати швидкого тесту на COVID-19 були негативні, була госпіталізована з діагнозом "Пневмонія". Перебувала на лікуванні у відокремленій палаті. Після отримання результатів ПЛР на COVID-19 була переведена на лікування у Волинську обласну інфекційну лікарню.

Всі необхідні протиепідемічні заходи у лікарні були проведені. Проведено епідрозслідування, контактним особам проведено обстеження і вони скеровані на карантин. Відомі результати обстежень 5 контактних — вони негативні.

На даний час заклад стабільно працює та виконує свою функцію.


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Теги: духневич, коронавірус, волинь
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