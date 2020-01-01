У перинатальному центрі Волині пацієнтів з коронавірусом прийматимуть в ізольованому приміщенні
Сьогодні, 13:05
Перинатальний центр Волині матиме ізольоване приміщення для прийому пацієнтів з коронавірусом.
Як розповів медичний директор Роман Савка, його використовуватимуть тимчасово, на період пандемії COVID-19, пише "Суспільне".
Нині тут - кімната охорони, яку медики готують по типу ізолятора. Вона має окремий вхід. Зі слів Савки, таким чином хворі не будуть контактувати з рештою пацієнтів.
"Охорону ми переносимо в друге місце, а тут проводимо ізолятор. Він повністю винесений за межі перинатального центру. І, якщо жінка поступає, вона проходить через ізолятор, її оглядає чергова акушерка і при необхідності викликає чергового лікаря. Щоб не було контакту взагалі з приміщенням перинатального центру. Поки немає такої необхідності, тому що ще потоку хворих із ГРВІ, в тому числі з коронавірусом, немає такого. То ми робимо відбір перед приймальним пропускником. Але якщо така потреба буде – ми з сьогодні на сьогодні робимо це", - розповів медичний директор обласного перинатального центру Роман Савка.
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Як розповів медичний директор Роман Савка, його використовуватимуть тимчасово, на період пандемії COVID-19, пише "Суспільне".
Нині тут - кімната охорони, яку медики готують по типу ізолятора. Вона має окремий вхід. Зі слів Савки, таким чином хворі не будуть контактувати з рештою пацієнтів.
"Охорону ми переносимо в друге місце, а тут проводимо ізолятор. Він повністю винесений за межі перинатального центру. І, якщо жінка поступає, вона проходить через ізолятор, її оглядає чергова акушерка і при необхідності викликає чергового лікаря. Щоб не було контакту взагалі з приміщенням перинатального центру. Поки немає такої необхідності, тому що ще потоку хворих із ГРВІ, в тому числі з коронавірусом, немає такого. То ми робимо відбір перед приймальним пропускником. Але якщо така потреба буде – ми з сьогодні на сьогодні робимо це", - розповів медичний директор обласного перинатального центру Роман Савка.
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У перинатальному центрі Волині пацієнтів з коронавірусом прийматимуть в ізольованому приміщенні
Сьогодні, 13:05