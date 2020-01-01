вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 9 квітня

Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 9 квітня
Станом на 10 годину 9 квітня на Волині зареєстрували 38 випадків COVID-19 лабораторно підтверджених методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).

Про це повідомляють у Волинській ОДА.

За останню добу зареєстрували 2 нових випадки.

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:

м. Луцьк – 12 випадків, в т.ч. 1 летальний;
м. Ковель – 1 випадок;
м.Нововолинськ – 1 випадок;
Луцький район – 4 випадки,
Старовижівський район – 11 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Волидимир-Волинський район- 4 випадки;
Горохівський район – 3 випадки;
Рожищенський район – 1 випадок;
Ківерцівський район -1 випадок.

З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 24 особи.

Зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України». Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить молекулярно-генетичні дослідження методом ПЛР на виявлення РНК вірусу COVID-19.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу учора, 8 квітня, зафіксували у Нововолинську. Пацієнт – у важкому стані.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Волинянин, що знаходиться у важкому стані з COVID-19, під час карантину був в санаторії на Рівненщині
Сьогодні, 10:33
Порушників карантину справді б'ють палицями, – лучанка про епідемію коронавірусу в Індії
Сьогодні, 09:48
В Україні – 1892 випадки COVID-19, з них на Волині – 38
Сьогодні, 09:39
Чи варто йти до причастя, якщо боїшся захворіти COVID-19: відповідь волинського священника
Сьогодні, 09:35
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині за період карантину уже понад 600 об’єктів обробили дезінфікуючими засобами
Сьогодні, 10:35
Волинянин, що знаходиться у важкому стані з COVID-19, під час карантину був в санаторії на Рівненщині
Сьогодні, 10:33
Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 9 квітня
Сьогодні, 10:31
Судді передали засоби захисту для медиків Волинської обласної інфекційної лікарні
Сьогодні, 10:18
Покарали волинянку, що поширювала фейк про зараження односельчанина коронавірусом
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
В Україні – 1892 випадки COVID-19, з них на Волині – 38 В Україні – 1892 випадки COVID-19, з них на Волині – 38
Сьогодні, 09:39
На Волині – новий випадок коронавірусу, пацієнт – у важкому стані На Волині – новий випадок коронавірусу, пацієнт – у важкому стані
08 квітень, 21:50
Правоохоронці перевірять походження й відповідність держстандартам дезінфекторів, які закупила мерія Луцька Правоохоронці перевірять походження й відповідність держстандартам дезінфекторів, які закупила мерія Луцька
08 квітень, 15:50
Розповіли про якість дезінфекторів, якими обробляють Луцьк Розповіли про якість дезінфекторів, якими обробляють Луцьк
08 квітень, 14:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за період карантину уже понад 600 об’єктів обробили дезінфікуючими засобами
Сьогодні, 10:35
 0
Волинянин, що знаходиться у важкому стані з COVID-19, під час карантину був в санаторії на Рівненщині
Сьогодні, 10:33
 0
Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 9 квітня
Сьогодні, 10:31
 0
Консультація і купівля побутової техніки у Луцьку – online: ТОП найпопулярніших «карантинних» товарів*
Сьогодні, 10:30
 0
Судді передали засоби захисту для медиків Волинської обласної інфекційної лікарні
Сьогодні, 10:18
 0
Медіа
відео
1/8