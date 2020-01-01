Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 9 квітня





Про це повідомляють у Волинській ОДА.



За останню добу зареєстрували 2 нових випадки.



Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:



м. Луцьк – 12 випадків, в т.ч. 1 летальний;

м. Ковель – 1 випадок;

м.Нововолинськ – 1 випадок;

Луцький район – 4 випадки,

Старовижівський район – 11 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Волидимир-Волинський район- 4 випадки;

Горохівський район – 3 випадки;

Рожищенський район – 1 випадок;

Ківерцівський район -1 випадок.



З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 24 особи.



Зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України». Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить молекулярно-генетичні дослідження методом ПЛР на виявлення РНК вірусу COVID-19.



Нагадаємо, перший випадок коронавірусу учора, 8 квітня, зафіксували у Нововолинську. Пацієнт – у важкому стані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 10 годину 9 квітня на Волині зареєстрували 38 випадків COVID-19 лабораторно підтверджених методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).Про це повідомляють у Волинській ОДА.За останню добу зареєстрували 2 нових випадки.Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:м. Луцьк – 12 випадків, в т.ч. 1 летальний;м. Ковель – 1 випадок;м.Нововолинськ – 1 випадок;Луцький район – 4 випадки,Старовижівський район – 11 випадків, в т.ч. 1 летальний;Волидимир-Волинський район- 4 випадки;Горохівський район – 3 випадки;Рожищенський район – 1 випадок;Ківерцівський район -1 випадок.З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 24 особи.Зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України». Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить молекулярно-генетичні дослідження методом ПЛР на виявлення РНК вірусу COVID-19.Нагадаємо, перший випадок коронавірусу учора, 8 квітня,. Пацієнт – у важкому стані.

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