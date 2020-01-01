Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 9 квітня
Сьогодні, 10:31
Станом на 10 годину 9 квітня на Волині зареєстрували 38 випадків COVID-19 лабораторно підтверджених методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).
Про це повідомляють у Волинській ОДА.
За останню добу зареєстрували 2 нових випадки.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:
м. Луцьк – 12 випадків, в т.ч. 1 летальний;
м. Ковель – 1 випадок;
м.Нововолинськ – 1 випадок;
Луцький район – 4 випадки,
Старовижівський район – 11 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Волидимир-Волинський район- 4 випадки;
Горохівський район – 3 випадки;
Рожищенський район – 1 випадок;
Ківерцівський район -1 випадок.
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 24 особи.
Зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України». Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить молекулярно-генетичні дослідження методом ПЛР на виявлення РНК вірусу COVID-19.
Нагадаємо, перший випадок коронавірусу учора, 8 квітня, зафіксували у Нововолинську. Пацієнт – у важкому стані.
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Про це повідомляють у Волинській ОДА.
За останню добу зареєстрували 2 нових випадки.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:
м. Луцьк – 12 випадків, в т.ч. 1 летальний;
м. Ковель – 1 випадок;
м.Нововолинськ – 1 випадок;
Луцький район – 4 випадки,
Старовижівський район – 11 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Волидимир-Волинський район- 4 випадки;
Горохівський район – 3 випадки;
Рожищенський район – 1 випадок;
Ківерцівський район -1 випадок.
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 24 особи.
Зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України». Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить молекулярно-генетичні дослідження методом ПЛР на виявлення РНК вірусу COVID-19.
Нагадаємо, перший випадок коронавірусу учора, 8 квітня, зафіксували у Нововолинську. Пацієнт – у важкому стані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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