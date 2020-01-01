Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 15 квітня

Станом на 10.00 год. 15 квітня на Волині зареєстровані 100 лабораторно підтверджені методом ПЛР випадки COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужало 3 особи.Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.За попередню добу в області зареєстровано 20 випадків – м.Луцьк (8), м.Нововолинськ (7), Луцький р-н (3, в т.ч. один летальний), Старовижівський р-н (2).Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:- м.Луцьк – 28 випадків, в т.ч. 1 летальний;- Горохівський район – 12 випадків;- Старовижівський район – 17 випадків, в т.ч. 1 летальний;- м. Нововолинськ – 17, в т.ч. 1 летальний;- Володимир-Волинський район – 6 випадків (в т.ч. м.Володимир-Волинський – 3);- Ковельський – 5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);- Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;- Камінь-Каширський – 3 випадки;- Рожищенський район – 2 випадки;- Ківерцівський район – 1 випадок;- Іваничівський район – 2 випадки.За добу надійшло 33 повідомлення про підозру на COVID-19.Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено – 599 осіб, в тому числі за останню добу - 88 осіб.