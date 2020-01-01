вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 15 квітня

Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 15 квітня
Станом на 10.00 год. 15 квітня на Волині зареєстровані 100 лабораторно підтверджені методом ПЛР випадки COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужало 3 особи.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

За попередню добу в області зареєстровано 20 випадків – м.Луцьк (8), м.Нововолинськ (7), Луцький р-н (3, в т.ч. один летальний), Старовижівський р-н (2).

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:

- м.Луцьк – 28 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Горохівський район – 12 випадків;
- Старовижівський район – 17 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- м. Нововолинськ – 17, в т.ч. 1 летальний;
- Володимир-Волинський район – 6 випадків (в т.ч. м.Володимир-Волинський – 3);
- Ковельський – 5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);
- Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Камінь-Каширський – 3 випадки;
- Рожищенський район – 2 випадки;
- Ківерцівський район – 1 випадок;
- Іваничівський район – 2 випадки.

За добу надійшло 33 повідомлення про підозру на COVID-19.

Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено – 599 осіб, в тому числі за останню добу - 88 осіб.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Обмеження пересування на Волині діятиме протягом всіх пасхальних вихідних, – ОДА
Сьогодні, 10:50
У Нововолинську – 7 нових випадків COVID-19: усі хворі контактували з померлим від інфекції
Сьогодні, 09:55
В Україні підтвердили 3 764 випадки коронавірусу, на Волині – 100
Сьогодні, 09:33
У Луцьку в інфекційній лікарні – 11 хворих на коронавірус
14 квітень, 20:12
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під час навчань на Донеччині вибухнув міномет: один солдат загинув, ще 8 – поранені
Сьогодні, 10:34
Продавець з OLX «обчистив» картку волинянина
Сьогодні, 10:25
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 15 квітня
Сьогодні, 10:08
Судили водія компанії «Луцьк Експрес», який збив на смерть чоловіка у Струмівці
Сьогодні, 10:01
У Нововолинську – 7 нових випадків COVID-19: усі хворі контактували з померлим від інфекції
Сьогодні, 09:55
Схожі новини
На усіх, хто блокував «Ягодин» через обов’язкову обсервацію, поліція склала протоколи На усіх, хто блокував «Ягодин» через обов’язкову обсервацію, поліція склала протоколи
Сьогодні, 11:12
Обмеження пересування на Волині діятиме протягом всіх пасхальних вихідних, – ОДА Обмеження пересування на Волині діятиме протягом всіх пасхальних вихідних, – ОДА
Сьогодні, 10:50
В Україні підтвердили 3 764 випадки коронавірусу, на Волині – 100 В Україні підтвердили 3 764 випадки коронавірусу, на Волині – 100
Сьогодні, 09:33
Волинське місто надіслало до лабораторії майже 100 зразків аналізів на коронавірус Волинське місто надіслало до лабораторії майже 100 зразків аналізів на коронавірус
14 квітень, 21:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пожежа знищила житловий будинок волинян
Сьогодні, 11:24
 0
На усіх, хто блокував «Ягодин» через обов’язкову обсервацію, поліція склала протоколи
Сьогодні, 11:12
 0
У селі на Волині браконьєри вночі ловили рибу сітками
Сьогодні, 11:06
 0
Обмеження пересування на Волині діятиме протягом всіх пасхальних вихідних, – ОДА
Сьогодні, 10:50
 0
Під час навчань на Донеччині вибухнув міномет: один солдат загинув, ще 8 – поранені
Сьогодні, 10:34
 0
Медіа
відео
1/8