Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 16 квітня

Станом на 9.30 год. 16 квітня на Волині зареєстрували 109 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі чотири летальних.За попередню добу зареєстровані 9 випадків – м.Нововолинськ (3), м.Луцьк (1), Володимир-Волинський р-н (3), Горохівський р-н (1), Старовижівський р-н (1), повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:- м.Луцьк – 29 випадків, в т.ч. 1 летальний;- Горохівський район – 13 випадків;- Старовижівський район – 18 випадків, в т.ч. 1 летальний;- м. Нововолинськ – 20, в т.ч. 1 летальний;- Волидимир-Волинський район – 9 випадків;- Ковельський -5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);- Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;- Камінь-Каширський – 3 випадки;- Рожищенський район – 2 випадки;- Ківерцівський район – 1 випадок;- Іваничівський район – 2 випадки.За добу надійшло 54 повідомлення про підозру на COVID-19.Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено – 695 осіб, в тому числі за останню добу - 96 осіб.