Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 16 квітня
Сьогодні, 09:45
Станом на 9.30 год. 16 квітня на Волині зареєстрували 109 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі чотири летальних.
За попередню добу зареєстровані 9 випадків – м.Нововолинськ (3), м.Луцьк (1), Володимир-Волинський р-н (3), Горохівський р-н (1), Старовижівський р-н (1), повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:
- м.Луцьк – 29 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Горохівський район – 13 випадків;
- Старовижівський район – 18 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- м. Нововолинськ – 20, в т.ч. 1 летальний;
- Волидимир-Волинський район – 9 випадків;
- Ковельський -5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);
- Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Камінь-Каширський – 3 випадки;
- Рожищенський район – 2 випадки;
- Ківерцівський район – 1 випадок;
- Іваничівський район – 2 випадки.
За добу надійшло 54 повідомлення про підозру на COVID-19.
Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено – 695 осіб, в тому числі за останню добу - 96 осіб.
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За попередню добу зареєстровані 9 випадків – м.Нововолинськ (3), м.Луцьк (1), Володимир-Волинський р-н (3), Горохівський р-н (1), Старовижівський р-н (1), повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:
- м.Луцьк – 29 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Горохівський район – 13 випадків;
- Старовижівський район – 18 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- м. Нововолинськ – 20, в т.ч. 1 летальний;
- Волидимир-Волинський район – 9 випадків;
- Ковельський -5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);
- Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Камінь-Каширський – 3 випадки;
- Рожищенський район – 2 випадки;
- Ківерцівський район – 1 випадок;
- Іваничівський район – 2 випадки.
За добу надійшло 54 повідомлення про підозру на COVID-19.
Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено – 695 осіб, в тому числі за останню добу - 96 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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