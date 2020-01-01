вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 16 квітня

Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 16 квітня
Станом на 9.30 год. 16 квітня на Волині зареєстрували 109 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі чотири летальних.

За попередню добу зареєстровані 9 випадків – м.Нововолинськ (3), м.Луцьк (1), Володимир-Волинський р-н (3), Горохівський р-н (1), Старовижівський р-н (1), повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:

- м.Луцьк – 29 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Горохівський район – 13 випадків;
- Старовижівський район – 18 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- м. Нововолинськ – 20, в т.ч. 1 летальний;
- Волидимир-Волинський район – 9 випадків;
- Ковельський -5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);
- Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Камінь-Каширський – 3 випадки;
- Рожищенський район – 2 випадки;
- Ківерцівський район – 1 випадок;
- Іваничівський район – 2 випадки.

За добу надійшло 54 повідомлення про підозру на COVID-19.

Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено – 695 осіб, в тому числі за останню добу - 96 осіб.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні підтвердили 4 161 випадок COVID-19, на Волині – 109
Сьогодні, 09:32
Погуляйко зустрівся із священниками УПЦ (МП), які передали допомогу від нардепа Новинського
15 квітень, 18:38
Серед прикордонників – перший випадок коронавірусу
15 квітень, 18:05
Євросоюз офіційно визначив три критерії для зняття карантину
15 квітень, 17:22
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині загасили пожежу на торф'янику
Сьогодні, 10:10
Розпочався обмін полоненими: Україна повертає 19 своїх громадян
Сьогодні, 09:51
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 16 квітня
Сьогодні, 09:45
У селі на Волині двоє п'яних чоловіків вдерлися в хату і побили людей
Сьогодні, 09:45
Волинянин викликав поліцейських, вигадавши історію про бійку
Сьогодні, 09:37
Схожі новини
На коронавірус захворів священник з Волині На коронавірус захворів священник з Волині
15 квітень, 15:19
Повідомили, у яких аптеках Волині і за скільки можна купити експрес-тест на виявлення COVID-19 Повідомили, у яких аптеках Волині і за скільки можна купити експрес-тест на виявлення COVID-19
15 квітень, 11:32
На усіх, хто блокував «Ягодин» через обов’язкову обсервацію, поліція склала протоколи На усіх, хто блокував «Ягодин» через обов’язкову обсервацію, поліція склала протоколи
15 квітень, 11:12
Обмеження пересування на Волині діятиме протягом всіх пасхальних вихідних, – ОДА Обмеження пересування на Волині діятиме протягом всіх пасхальних вихідних, – ОДА
15 квітень, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині загасили пожежу на торф'янику
Сьогодні, 10:10
 0
Розпочався обмін полоненими: Україна повертає 19 своїх громадян
Сьогодні, 09:51
 0
У селі на Волині двоє п'яних чоловіків вдерлися в хату і побили людей
Сьогодні, 09:45
 0
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 16 квітня
Сьогодні, 09:45
 0
Волинянин викликав поліцейських, вигадавши історію про бійку
Сьогодні, 09:37
 0
Медіа
відео
1/8