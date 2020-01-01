Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на 19 квітня
Сьогодні, 09:47
За даними Волинського обласного лабораторного центру станом на 10.00 год. 19 квітня в області зареєстрували 150 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужало 12 осіб.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
За попередню добу зареєстрували 16 випадків – м.Нововолинськ (3), м.Луцьк (6), Іваничівський р-н (2), Старовижівський р-н (2), Ковельський р-н (3).
Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м.Луцьк – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Горохівський район – 13 випадків;
• Старовижівський район – 28 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• м. Нововолинськ – 32, в т.ч. 1 летальний;
• Володимир-Волинський район- 9 випадків;
• Ковельський -9 випадків;
• Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Камінь-Каширський -3 випадки;
• Рожищенський район – 3 випадки;
• Ківерцівський район – 4 випадки;
• Іваничівський район – 5 випадки;
• Любомльський район – 1 випадок.
За добу надійшло 21 повідомлення про підозру на COVID-19.
Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили –995 осіб, в тому числі за останню добу - 112 осіб.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
За попередню добу зареєстрували 16 випадків – м.Нововолинськ (3), м.Луцьк (6), Іваничівський р-н (2), Старовижівський р-н (2), Ковельський р-н (3).
Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м.Луцьк – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Горохівський район – 13 випадків;
• Старовижівський район – 28 випадки, в т.ч. 1 летальний;
• м. Нововолинськ – 32, в т.ч. 1 летальний;
• Володимир-Волинський район- 9 випадків;
• Ковельський -9 випадків;
• Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Камінь-Каширський -3 випадки;
• Рожищенський район – 3 випадки;
• Ківерцівський район – 4 випадки;
• Іваничівський район – 5 випадки;
• Любомльський район – 1 випадок.
За добу надійшло 21 повідомлення про підозру на COVID-19.
Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили –995 осіб, в тому числі за останню добу - 112 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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