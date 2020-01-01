вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на 19 квітня

Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на 19 квітня
За даними Волинського обласного лабораторного центру станом на 10.00 год. 19 квітня в області зареєстрували 150 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужало 12 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

За попередню добу зареєстрували 16 випадків – м.Нововолинськ (3), м.Луцьк (6), Іваничівський р-н (2), Старовижівський р-н (2), Ковельський р-н (3).

Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м.Луцьк – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;

• Горохівський район – 13 випадків;

• Старовижівський район – 28 випадки, в т.ч. 1 летальний;

• м. Нововолинськ – 32, в т.ч. 1 летальний;

• Володимир-Волинський район- 9 випадків;

• Ковельський -9 випадків;

• Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;

• Камінь-Каширський -3 випадки;

• Рожищенський район – 3 випадки;

• Ківерцівський район – 4 випадки;

• Іваничівський район – 5 випадки;

• Любомльський район – 1 випадок.

За добу надійшло 21 повідомлення про підозру на COVID-19.

Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили –995 осіб, в тому числі за останню добу - 112 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні – 5 449 випадків коронавірусу, 150 з них – на Волині
Сьогодні, 09:41
У селі Вербка на Ковельщині виявили випадок захворювання на COVID-19
18 квітень, 18:45
У місті на Волині склали 5 протоколів за порушення обсервації
18 квітень, 16:50
У Нововолинську продовжує збільшуватися кількість хворих на коронавірус
18 квітень, 14:50
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
На Волині фермер знайшов у саду людські кістки
Сьогодні, 10:48
Як у Свято-Троїцькому соборі вночі освячували паски. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на 19 квітня
Сьогодні, 09:47
В Україні – 5 449 випадків коронавірусу, 150 з них – на Волині
Сьогодні, 09:41
Курс валют у Луцьку на 19 квітня
Сьогодні, 09:27
Схожі новини
В Україні – 5106 випадків коронавірусу, 134 з них – на Волині В Україні – 5106 випадків коронавірусу, 134 з них – на Волині
18 квітень, 09:41
На Волині – 13 нових випадків COVID-19: де виявили хворих На Волині – 13 нових випадків COVID-19: де виявили хворих
17 квітень, 10:21
В Україні підтвердили 3 764 випадки коронавірусу, на Волині – 100 В Україні підтвердили 3 764 випадки коронавірусу, на Волині – 100
15 квітень, 09:33
Ранок 14 квітня: в Україні зафіксували 3372 випадки коронавірусу, на Волині – 80 Ранок 14 квітня: в Україні зафіксували 3372 випадки коронавірусу, на Волині – 80
14 квітень, 09:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Андрій Покровський привітав лучан з Великоднем
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині фермер знайшов у саду людські кістки
Сьогодні, 10:48
 0
Як у Свято-Троїцькому соборі вночі освячували паски. ФОТО
Сьогодні, 10:20
 0
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на 19 квітня
Сьогодні, 09:47
 0
В Україні – 5 449 випадків коронавірусу, 150 з них – на Волині
Сьогодні, 09:41
 0
Медіа
відео
1/8