Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на 19 квітня

За даними Волинського обласного лабораторного центру станом на 10.00 год. 19 квітня в області зареєстрували 150 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужало 12 осіб.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.За попередню добу зареєстрували 16 випадків – м.Нововолинськ (3), м.Луцьк (6), Іваничівський р-н (2), Старовижівський р-н (2), Ковельський р-н (3).Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м.Луцьк – 36 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Горохівський район – 13 випадків;• Старовижівський район – 28 випадки, в т.ч. 1 летальний;• м. Нововолинськ – 32, в т.ч. 1 летальний;• Володимир-Волинський район- 9 випадків;• Ковельський -9 випадків;• Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Камінь-Каширський -3 випадки;• Рожищенський район – 3 випадки;• Ківерцівський район – 4 випадки;• Іваничівський район – 5 випадки;• Любомльський район – 1 випадок.За добу надійшло 21 повідомлення про підозру на COVID-19.Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили –995 осіб, в тому числі за останню добу - 112 осіб.