вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні зафіксували 16 425 випадків коронавірусу, на Волині – 510

В Україні зафіксували 16 425 випадків коронавірусу, на Волині – 510
В Україні зафіксували 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3 716 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 402 нові випадки.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Вінницька область — 628 випадків;
Волинська область — 510 випадків;
Дніпропетровська область — 773 випадки;
Донецька область — 102 випадки;
Житомирська область — 530 випадків;
Закарпатська область — 764 випадки;
Запорізька область — 331 випадок;
Івано-Франківська область — 1144 випадки;
Кіровоградська область — 428 випадків;
м. Київ — 1960 випадків;
Київська область — 1049 випадків;
Львівська область — 870 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 225 випадків;
Одеська область — 680 випадків;
Полтавська область — 257 випадків;
Рівненська область — 1045 випадків;
Сумська область — 157 випадків;
Тернопільська область — 1028 випадків;
Харківська область — 672 випадки;
Херсонська область — 165 випадків;
Хмельницька область — 196 випадків;
Чернівецька область — 2444 випадки;
Черкаська область — 346 випадків;
Чернігівська область — 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 13 травня 2020 року надійшло 1038 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 41327 повідомлень про підозру на COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині одужало двомісячне немовля, яке хворіло на коронавірус
Сьогодні, 10:30
14 нових випадків та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 13 травня
Сьогодні, 10:26
Чоловік із COVID-19, який на вихідних помер у Луцьку, мав багато супутніх хвороб
12 травень, 19:40
Церкву на Волині, де зафіксували спалах коронавірусу, закрили
12 травень, 18:17
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На трасі у Ківерцівському районі загорілась фура із вантажем. ВІДЕО
Сьогодні, 09:19
У ТРЦ «ПортCity» – нові літні колекції одягу*
Сьогодні, 09:17
В Україні зафіксували 16 425 випадків коронавірусу, на Волині – 510
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 13 травня
Сьогодні, 09:08
Запускатимуть ракети та скидатимуть бомби з літаків: на Волині відбудуться навчання авіації
Сьогодні, 08:50
Схожі новини
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 12 травня Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 12 травня
12 травень, 10:30
В Україні – понад 16 тисяч випадків коронавірусу, на Волині – майже пів тисячі В Україні – понад 16 тисяч випадків коронавірусу, на Волині – майже пів тисячі
12 травень, 09:12
Ранок 9 травня: в Україні – 14 710 випадків COVID-19, на Волині – 445 Ранок 9 травня: в Україні – 14 710 випадків COVID-19, на Волині – 445
09 травень, 09:34
31 новий випадок і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу 31 новий випадок і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
08 травень, 10:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять відремонтувати зруйновану дорогу на Мамсурова
Сьогодні, 10:39
 0
На Волині одужало двомісячне немовля, яке хворіло на коронавірус
Сьогодні, 10:30
 0
14 нових випадків та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 13 травня
Сьогодні, 10:26
 0
Магазин у Луцьку роздає овочі нужденним. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
 0
Розшукують жінку, яка втекла із волинської психіатричної лікарні
Сьогодні, 10:09
 0
Медіа
відео
1/8