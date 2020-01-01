В Україні зафіксували 16 425 випадків коронавірусу, на Волині – 510

В Україні зафіксували 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3 716 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 402 нові випадки.Наразі коронавірусну хворобу виявили:Вінницька область — 628 випадків;Волинська область — 510 випадків;Дніпропетровська область — 773 випадки;Донецька область — 102 випадки;Житомирська область — 530 випадків;Закарпатська область — 764 випадки;Запорізька область — 331 випадок;Івано-Франківська область — 1144 випадки;Кіровоградська область — 428 випадків;м. Київ — 1960 випадків;Київська область — 1049 випадків;Львівська область — 870 випадків;Луганська область — 42 випадки;Миколаївська область — 225 випадків;Одеська область — 680 випадків;Полтавська область — 257 випадків;Рівненська область — 1045 випадків;Сумська область — 157 випадків;Тернопільська область — 1028 випадків;Харківська область — 672 випадки;Херсонська область — 165 випадків;Хмельницька область — 196 випадків;Чернівецька область — 2444 випадки;Черкаська область — 346 випадків;Чернігівська область — 79 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Станом на ранок 13 травня 2020 року надійшло 1038 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 41327 повідомлень про підозру на COVID-19.