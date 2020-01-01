Волинь – серед областей, де за добу виявили найбільшу кількість хворих на COVID-19
Сьогодні, 11:22
На Волині протягом останньої доби зафіксували найбільшу кількість підтверджених ПЛР-методом випадків коронавірусної інфекції.
Про це стало відомо під час брифінгу 15 травня міністра охорони здоров'я Максима Степанова, повідомляє пресслужба відомства.
Так, у Волинській області протягом 14 травня виявили 47 нових випадків коронавірусу.
"За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (84), місті Києві (56) та Волинській області (47)", - йдеться у повідомленні.
Загалом в Україні станом на 15 травня підтвердили 17 330 випадків COVID-19, з них 483 протягом останньої доби.
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Про це стало відомо під час брифінгу 15 травня міністра охорони здоров'я Максима Степанова, повідомляє пресслужба відомства.
Так, у Волинській області протягом 14 травня виявили 47 нових випадків коронавірусу.
"За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (84), місті Києві (56) та Волинській області (47)", - йдеться у повідомленні.
Загалом в Україні станом на 15 травня підтвердили 17 330 випадків COVID-19, з них 483 протягом останньої доби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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