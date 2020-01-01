вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Волинь – серед областей, де за добу виявили найбільшу кількість хворих на COVID-19

Волинь – серед областей, де за добу виявили найбільшу кількість хворих на COVID-19
На Волині протягом останньої доби зафіксували найбільшу кількість підтверджених ПЛР-методом випадків коронавірусної інфекції.

Про це стало відомо під час брифінгу 15 травня міністра охорони здоров'я Максима Степанова, повідомляє пресслужба відомства.

Так, у Волинській області протягом 14 травня виявили 47 нових випадків коронавірусу.

"За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (84), місті Києві (56) та Волинській області (47)", - йдеться у повідомленні.

Загалом в Україні станом на 15 травня підтвердили 17 330 випадків COVID-19, з них 483 протягом останньої доби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, коронавірус, найбільше хворих
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У волинській обласній лікарні випробовуватимуть препарат проти коронавірусу
Сьогодні, 12:22
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 травня
Сьогодні, 10:07
Ранок 15 травня: в Україні – 17 330 випадків коронавірусу, з них на Волині – 582
Сьогодні, 09:19
Хвора на Covid-19 волинянка місяць перебувала у реанімації
14 травень, 18:00
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волинська Голландія» відкрилася після технічної перерви
Сьогодні, 11:56
Чим багатий заступник начальника Волинської митниці
Сьогодні, 11:44
Волинь – серед областей, де за добу виявили найбільшу кількість хворих на COVID-19
Сьогодні, 11:22
На Замковій площі у Луцьку вшанували жертв політичних репресій. ФОТО
Сьогодні, 11:20
У Луцьку молодик викрав товар з магазину
Сьогодні, 10:54
Схожі новини
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 травня Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 травня
Сьогодні, 10:07
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 14 травня Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 14 травня
14 травень, 10:30
Розповіли про стан справ із доплатами медикам Волині Розповіли про стан справ із доплатами медикам Волині
13 травень, 15:00
У лікарнях Волині через коронавірус – понад 90 людей У лікарнях Волині через коронавірус – понад 90 людей
13 травень, 12:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Старий ринок буде очищений від контейнерів, – головна муніципалка Луцька
14 травень, 14:43
 2
Лікар з Луцька розповів, який насправді коронавірус та як інфекція змінила звичний перебіг життя
14 травень, 10:16
 1
170 гривень штрафу: на Волині покарали дебошира, який побив свого тестя
Сьогодні, 12:47
 0
Поблизу Луцька – аварія: автівка зіткнулася з вантажівкою та врізалася у відбійник. ВІДЕО
Сьогодні, 12:37
 0
У Луцьку ввели план-перехоплення через повідомлення про викрадення авто
Сьогодні, 12:24
 0
Медіа
відео
1/8