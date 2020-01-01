Волинь – серед областей, де за добу виявили найбільшу кількість хворих на COVID-19





Про це стало відомо під час брифінгу 15 травня міністра охорони здоров'я Максима Степанова,



Так, у Волинській області протягом 14 травня виявили 47 нових випадків коронавірусу.



"За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (84), місті Києві (56) та Волинській області (47)", - йдеться у повідомленні.



Загалом в Україні станом на 15 травня підтвердили



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині протягом останньої доби зафіксували найбільшу кількість підтверджених ПЛР-методом випадків коронавірусної інфекції.Про це стало відомо під час брифінгу 15 травня міністра охорони здоров'я повідомляє пресслужба відомства.Так, у Волинській області протягом 14 травня виявили"За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (84), місті Києві (56) та Волинській області (47)", - йдеться у повідомленні.Загалом в Україні станом на 15 травня підтвердили 17 330 випадків COVID-19 , з них 483 протягом останньої доби.

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