Ранок 16 травня: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу

Станом на 10.00 16 травня на Волині зареєстрували 599 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.Про це інформує ОДА.17 випадків виявили за останню добу: Володимир-Волинський район (4), Камінь-Каширський район (3), Любомльський район (3), м.Нововолинськ (2), Ківерцівський район (1), м.Луцьк (1), Луцький район (1), Маневицький район (1), Ковельський район (1).Одужало 149 осіб, в тому числі 7 за останню добу. 16 випадків хвороби завершились летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 134 випадки, в т.ч. 4 летальних;• Луцький район – 43 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Ковельський район – 111 випадків, в тому числі 2 летальних;• Ківерцівський район – 76 випадків, в т.ч. 1 летальний;• м. Нововолинськ – 64 випадки, в т.ч. 4 летальних;• Іваничівський район – 12 випадків;• Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Маневицький район – 29 випадків, в тому числі 1 летальний;• Горохівський район – 24 випадки;• Володимир-Волинський район – 18 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Камінь-Каширський район – 13 випадків;• Локачинський район – 9 випадків;• Рожищенський район – 6 випадків;• Любешівський район – 4 випадки;• Любомльський район – 4 випадки.• Шацький район – 3 випадки;• Турійський район – 2 випадки;• Ратнівський район – 1 випадок;За попередню добу надійшло 61 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 3987 осіб, в тому числі 116 осіб за останню добу.