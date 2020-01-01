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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 16 травня: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу

Ранок 16 травня: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Станом на 10.00 16 травня на Волині зареєстрували 599 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.

Про це інформує ОДА.

17 випадків виявили за останню добу: Володимир-Волинський район (4), Камінь-Каширський район (3), Любомльський район (3), м.Нововолинськ (2), Ківерцівський район (1), м.Луцьк (1), Луцький район (1), Маневицький район (1), Ковельський район (1).

Одужало 149 осіб, в тому числі 7 за останню добу. 16 випадків хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 134 випадки, в т.ч. 4 летальних;
• Луцький район – 43 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Ковельський район – 111 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Ківерцівський район – 76 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• м. Нововолинськ – 64 випадки, в т.ч. 4 летальних;
• Іваничівський район – 12 випадків;
• Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Маневицький район – 29 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Горохівський район – 24 випадки;
• Володимир-Волинський район – 18 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Камінь-Каширський район – 13 випадків;
• Локачинський район – 9 випадків;
• Рожищенський район – 6 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Любомльський район – 4 випадки.
• Шацький район – 3 випадки;
• Турійський район – 2 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок;

За попередню добу надійшло 61 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 3987 осіб, в тому числі 116 осіб за останню добу.

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Теги: коронавірус, Волинь
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