Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 27 травня

За даними Волинського обласного лабораторного центру на Волині за останню добу зареєстрували 9 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Нововолинськ - 3, м. Ковель – 1, Луцький район – 1, Володимир – Волинський район – 1, Іваничівський район – 1, Камінь – Каширський район – 1, Маневицький район – 1. Одужало 13 осіб.Загалом станом на 9.30 год 27 травня в області зареєстрували 814 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 207 осіб. 24 випадки хвороби завершились летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 161 випадок, в т.ч. 5 летальних;• Луцький район – 59 випадків, в т.ч. 2 летальних;• м.Ковель – 153 випадки, в тому числі 4 летальних;• Ковельський район – 8 випадків;• Ківерцівський район – 121 випадок, в т.ч. 2 летальних;• м. Нововолинськ – 72 випадки, в т.ч. 5 летальних;• Іваничівський район – 16 випадків;• Старовижівський район – 47 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Маневицький район – 45 випадків, в тому числі 2 летальних;• Горохівський район – 35 випадків;• Володимир-Волинський район – 28 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Камінь-Каширський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Локачинський район – 11 випадків;• Любомльський район – 11 випадків;• Шацький район – 8 випадків;• Рожищенський район – 7 випадків;• Турійський район – 6 випадків;• Любешівський район – 4 випадки;• Ратнівський район – 2 випадки.За попередню добу надійшло 78 повідомлень про підозру на COVID-19.