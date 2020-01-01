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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 27 травня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 27 травня
За даними Волинського обласного лабораторного центру на Волині за останню добу зареєстрували 9 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Нововолинськ - 3, м. Ковель – 1, Луцький район – 1, Володимир – Волинський район – 1, Іваничівський район – 1, Камінь – Каширський район – 1, Маневицький район – 1. Одужало 13 осіб.

Загалом станом на 9.30 год 27 травня в області зареєстрували 814 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 207 осіб. 24 випадки хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 161 випадок, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 59 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• м.Ковель – 153 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Ковельський район – 8 випадків;
• Ківерцівський район – 121 випадок, в т.ч. 2 летальних;
• м. Нововолинськ – 72 випадки, в т.ч. 5 летальних;
• Іваничівський район – 16 випадків;
• Старовижівський район – 47 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 45 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Горохівський район – 35 випадків;
• Володимир-Волинський район – 28 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Камінь-Каширський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Любомльський район – 11 випадків;
• Шацький район – 8 випадків;
• Рожищенський район – 7 випадків;
• Турійський район – 6 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Ратнівський район – 2 випадки.

За попередню добу надійшло 78 повідомлень про підозру на COVID-19.


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Теги: коронавірус, Волинь
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