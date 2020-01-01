Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 27 травня
Сьогодні, 10:00
За даними Волинського обласного лабораторного центру на Волині за останню добу зареєстрували 9 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Нововолинськ - 3, м. Ковель – 1, Луцький район – 1, Володимир – Волинський район – 1, Іваничівський район – 1, Камінь – Каширський район – 1, Маневицький район – 1. Одужало 13 осіб.
Загалом станом на 9.30 год 27 травня в області зареєстрували 814 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 207 осіб. 24 випадки хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 161 випадок, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 59 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• м.Ковель – 153 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Ковельський район – 8 випадків;
• Ківерцівський район – 121 випадок, в т.ч. 2 летальних;
• м. Нововолинськ – 72 випадки, в т.ч. 5 летальних;
• Іваничівський район – 16 випадків;
• Старовижівський район – 47 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 45 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Горохівський район – 35 випадків;
• Володимир-Волинський район – 28 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Камінь-Каширський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Любомльський район – 11 випадків;
• Шацький район – 8 випадків;
• Рожищенський район – 7 випадків;
• Турійський район – 6 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Ратнівський район – 2 випадки.
За попередню добу надійшло 78 повідомлень про підозру на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Загалом станом на 9.30 год 27 травня в області зареєстрували 814 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 207 осіб. 24 випадки хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 161 випадок, в т.ч. 5 летальних;
• Луцький район – 59 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• м.Ковель – 153 випадки, в тому числі 4 летальних;
• Ковельський район – 8 випадків;
• Ківерцівський район – 121 випадок, в т.ч. 2 летальних;
• м. Нововолинськ – 72 випадки, в т.ч. 5 летальних;
• Іваничівський район – 16 випадків;
• Старовижівський район – 47 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 45 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Горохівський район – 35 випадків;
• Володимир-Волинський район – 28 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Камінь-Каширський район – 20 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Локачинський район – 11 випадків;
• Любомльський район – 11 випадків;
• Шацький район – 8 випадків;
• Рожищенський район – 7 випадків;
• Турійський район – 6 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Ратнівський район – 2 випадки.
За попередню добу надійшло 78 повідомлень про підозру на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Луцьк звернеться до ОДА щодо пом'якшення карантину в місті
26 травень, 16:48
Коментарі 0
Останні новини
На Волині в аварії загинув 25-річний хлопець
Сьогодні, 10:30
У Луцьку чоловік випав з 3-го поверху будинку на дерево і помер
Сьогодні, 10:09
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 27 травня
Сьогодні, 10:00
У селі на Волині п'яний чоловік напав на поліцейських
Сьогодні, 09:58
Тато вижив на війні, але загинув на заробітках у Польщі: волонтери розповіли про дитину волинського атовця
Сьогодні, 09:43