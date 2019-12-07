Серед захворілих на коронавірус на Волині є військові ЗСУ
Сьогодні, 18:00
На Волині є зареєстровані випадки захворювання на коронавірус серед військовослужбовців.
Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних сил України.
Зауважують, зокрема, що четверо захворілих військових перебувають у лазареті військової частини. Хоча наголошують, що симптоми захворювання у військовослужбовців відсутні. Ще один інфікований COVID-19 військовий з Волині лікується вдома під наглядом медиків.
Загалом же, за інформацією Командування Медичних сил Збройних сил України, станом на 07.00 28 травня в Збройних Силах України хворіє 69 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Всього за час пандемії серед військових ЗСУ одужало 106 осіб, летальних випадків — 3.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 300 військових. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, становить 45 осіб.
За минулу добу зареєстрували 16 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 серед військових ЗСУ.
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Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних сил України.
Зауважують, зокрема, що четверо захворілих військових перебувають у лазареті військової частини. Хоча наголошують, що симптоми захворювання у військовослужбовців відсутні. Ще один інфікований COVID-19 військовий з Волині лікується вдома під наглядом медиків.
Загалом же, за інформацією Командування Медичних сил Збройних сил України, станом на 07.00 28 травня в Збройних Силах України хворіє 69 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Всього за час пандемії серед військових ЗСУ одужало 106 осіб, летальних випадків — 3.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 300 військових. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, становить 45 осіб.
За минулу добу зареєстрували 16 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 серед військових ЗСУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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