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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Серед захворілих на коронавірус на Волині є військові ЗСУ

Серед захворілих на коронавірус на Волині є військові ЗСУ
На Волині є зареєстровані випадки захворювання на коронавірус серед військовослужбовців.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних сил України.

Зауважують, зокрема, що четверо захворілих військових перебувають у лазареті військової частини. Хоча наголошують, що симптоми захворювання у військовослужбовців відсутні. Ще один інфікований COVID-19 військовий з Волині лікується вдома під наглядом медиків.

Загалом же, за інформацією Командування Медичних сил Збройних сил України, станом на 07.00 28 травня в Збройних Силах України хворіє 69 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії серед військових ЗСУ одужало 106 осіб, летальних випадків — 3.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 300 військових. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, становить 45 осіб.

За минулу добу зареєстрували 16 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 серед військових ЗСУ.

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Теги: Волинь, військові, корорнавірус
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