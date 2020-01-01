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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Серед пацієнтів психлікарні Олики – ще одна смерть від ускладнень коронавірусу

Серед пацієнтів психлікарні Олики – ще одна смерть від ускладнень коронавірусу
На Волині повідомили про ще одну смерть від COVID-19. Це – 54-річний чоловік, пацієнт Волинської обласної психіатричної лікарні, що в селищі Олика.

Про це йшлося сьогодні, 3 червня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Головний санітарний лікар області, очільниця Волинського обласного лабораторного центру Наталія Янко повідомила, що хворий мав психічні захворювання, а також хронічні захворювання серцево-судинної системи. 23 травня у нього виявили підвищену температуру, загальну слабкість. 29 травня його стан погіршився. На жаль, його не вдалося врятувати.

Зауважимо, що уже декілька пацієнтів психлікарні Олики померли через ускладнення коронавірусу. Усі вони мали складні супутні захворювання.

Нагадаємо, за даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстрували 16 нових випадків захворювання на COVID-19, один виявився летальним. Загалом станом на 3 червня на Волині зареєстрували 959 випадків хвороби.


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Теги: смерть, коронавірус, Олика
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