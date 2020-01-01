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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині COVID-19 виявляють новим методом: протестували майже пів тисячі осіб

На Волині COVID-19 виявляють новим методом: протестували майже пів тисячі осіб
На Волині із 28 травня почали тестувати на коронавірус новим методом – імунно ферментним аналізом (ІФА).

Про це йшлося у середу, 3 червня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що усього обстежили методом ІФА 437 осіб, у тому числі – 166 за останню добу. Тестування проводять у 6 закладах охорони здоров’я.

«Апаратів, які проводять такий аналіз, набагато більше. Думаю, такі медзаклади найближчим часом проводитимуть дослідження методом ІФА», - зауважила Янко.

Позитивні результати методом ІФА за весь період виявили у 33 осіб, 16 – за останню добу. Тепер же таких пацієнтів перевірять методом ПЛР.

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Теги: новий метод, Волинь, коронавірус
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