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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Ратнівському районі помер чоловік з коронавірусом, якого вже виписали додому

У Ратнівському районі помер чоловік з коронавірусом, якого вже виписали додому
За останню добу на Волині зареєстрували 1 летальний випадок через ускладнення коронавірусу. Померлий – 70-річний чоловік з Ратнівського району.

Про це йшлося сьогодні, 6 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак повідомила, що чоловік захворів 10 червня і перебував на лікуванні у Ратнівській центральній районній лікарні з діагнозом «пневмонія».
23 червня його виписали додому. 4 липня чоловік помер від ускладнень супутніх захворювань – серцево-судинних та онкологічного.

На запитання про те, чому чоловіка з лікарні відпустили додому, Тетяна Щербак відповіла: «Він був виписаний додому. Він помер не через те, що у нього в той момент був коронавірус, а від ускладнень супутніх захворювань, які активізував коронавірус».

Згідно з інформацією Ратнівської РДА, померлий – із села Велимче.

Зауважимо, станом на 6 липня в області загалом зареєстрували 2752 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 171 – серед дітей та 417 – серед медичних працівників. Одужало 847 осіб, з них 64 дитини та 165 медичних працівників. 69 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби, в тому числі померли троє медичних працівників.

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Теги: Ратнівський район, коронавірус, смерть
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