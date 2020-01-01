У Ратнівському районі помер чоловік з коронавірусом, якого вже виписали додому
Сьогодні, 13:02
За останню добу на Волині зареєстрували 1 летальний випадок через ускладнення коронавірусу. Померлий – 70-річний чоловік з Ратнівського району.
Про це йшлося сьогодні, 6 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак повідомила, що чоловік захворів 10 червня і перебував на лікуванні у Ратнівській центральній районній лікарні з діагнозом «пневмонія».
23 червня його виписали додому. 4 липня чоловік помер від ускладнень супутніх захворювань – серцево-судинних та онкологічного.
На запитання про те, чому чоловіка з лікарні відпустили додому, Тетяна Щербак відповіла: «Він був виписаний додому. Він помер не через те, що у нього в той момент був коронавірус, а від ускладнень супутніх захворювань, які активізував коронавірус».
Згідно з інформацією Ратнівської РДА, померлий – із села Велимче.
Зауважимо, станом на 6 липня в області загалом зареєстрували 2752 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 171 – серед дітей та 417 – серед медичних працівників. Одужало 847 осіб, з них 64 дитини та 165 медичних працівників. 69 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби, в тому числі померли троє медичних працівників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося сьогодні, 6 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови ОДА Тетяна Щербак повідомила, що чоловік захворів 10 червня і перебував на лікуванні у Ратнівській центральній районній лікарні з діагнозом «пневмонія».
23 червня його виписали додому. 4 липня чоловік помер від ускладнень супутніх захворювань – серцево-судинних та онкологічного.
На запитання про те, чому чоловіка з лікарні відпустили додому, Тетяна Щербак відповіла: «Він був виписаний додому. Він помер не через те, що у нього в той момент був коронавірус, а від ускладнень супутніх захворювань, які активізував коронавірус».
Згідно з інформацією Ратнівської РДА, померлий – із села Велимче.
Зауважимо, станом на 6 липня в області загалом зареєстрували 2752 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 171 – серед дітей та 417 – серед медичних працівників. Одужало 847 осіб, з них 64 дитини та 165 медичних працівників. 69 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби, в тому числі померли троє медичних працівників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
У Ратнівському районі помер чоловік з коронавірусом, якого вже виписали додому
Сьогодні, 13:02
У Рожищі у поляка викрали авто
Сьогодні, 12:40
Померла очільниця осередку Суспільної служби України на Волині
Сьогодні, 12:25