У Ратнівському районі помер чоловік з коронавірусом, якого вже виписали додому

За останню добу на Волині зареєстрували 1 летальний випадок через ускладнення коронавірусу. Померлий – 70-річний чоловік з Ратнівського району.Про це йшлося сьогодні, 6 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови ОДАповідомила, що чоловік захворів 10 червня і перебував на лікуванні у Ратнівській центральній районній лікарні з діагнозом «пневмонія».23 червня його виписали додому. 4 липня чоловік помер від ускладнень супутніх захворювань – серцево-судинних та онкологічного.На запитання про те, чому чоловіка з лікарні відпустили додому, Тетяна Щербак відповіла: «Він був виписаний додому. Він помер не через те, що у нього в той момент був коронавірус, а від ускладнень супутніх захворювань, які активізував коронавірус».Згідно з інформацією Ратнівської РДА, померлий – із села Велимче.Зауважимо, станом на 6 липня, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 171 – серед дітей та 417 – серед медичних працівників. Одужало 847 осіб, з них 64 дитини та 165 медичних працівників. 69 волинян, на жаль, померли від ускладнень хвороби, в тому числі померли троє медичних працівників.