Спалахи коронавірусу у геріатричному будинку села Білосток та «Руті»: повідомили деталі





Про це йшлося у п’ятницю, 24 липня, під час брифінгу в ОДА.



Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що один із спалахів зареєстрували у геріатричному будинку села Білосток, де за останню добу виявили 22 нових випадки. Загальна кількість хворих – 27 осіб (6 працівників та 21 мешканець геріатричного будинку).



«Троє підопічних знаходяться у інфекційній лікарні. Інші – у відділеннях стаціонарного догляду закладу. Працівники лікуються амбулаторно, захворювання проходить у легкій формі. Прийняли всі необхідні заходи, щоб локалізувати та ліквідувати спалах», - зауважила Янко.



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Окрім того, спалах коронавірусної інфекції виявили серед працівників Нововолинської швейної фабрики.



«Вважаємо, що причинами поширення інфекції є порушення протиепідеміничх заходів, пізні звернення за медичною допомогою, відвідування громадських та робочих місць, приховування кола контактних осіб, низька соціальна відповідальність громадян, неправильне використання засобів індивідуального захисту, нехтування самоізоляцією», - заявила Янко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області є три спалахи коронавірусної інфекції, що впливають на показники збільшення кількості захворілих.Про це йшлося у п’ятницю, 24 липня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областіповідомила, що один із спалахів зареєстрували у геріатричному будинку села Білосток, де за останню добу виявили 22 нових випадки. Загальна кількість хворих – 27 осіб (6 працівників та 21 мешканець геріатричного будинку).«Троє підопічних знаходяться у інфекційній лікарні. Інші – у відділеннях стаціонарного догляду закладу. Працівники лікуються амбулаторно, захворювання проходить у легкій формі. Прийняли всі необхідні заходи, щоб локалізувати та ліквідувати спалах», - зауважила Янко.Також спалах COVID-19 зафіксували на підприємстві «Рута» - 14 випадків. Загалом на підприємстві обстежили 109 працівників. Отримали 82 негативних результати ПЛР-тестувань, 14 позитивних, інші – в роботі. Початок спалаху зареєстрували 15 липня. Випадки інфекції виявили у працівників окремих цехів. Хворі перебувають на амбулаторному лікуванні. На самоізоляції знаходяться 15 осіб.Окрім того, спалах коронавірусної інфекції виявили серед працівників Нововолинської швейної фабрики.«Вважаємо, що причинами поширення інфекції є порушення протиепідеміничх заходів, пізні звернення за медичною допомогою, відвідування громадських та робочих місць, приховування кола контактних осіб, низька соціальна відповідальність громадян, неправильне використання засобів індивідуального захисту, нехтування самоізоляцією», - заявила Янко.

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