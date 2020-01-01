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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Спалахи коронавірусу у геріатричному будинку села Білосток та «Руті»: повідомили деталі

Спалахи коронавірусу у геріатричному будинку села Білосток та «Руті»: повідомили деталі
У Волинській області є три спалахи коронавірусної інфекції, що впливають на показники збільшення кількості захворілих.

Про це йшлося у п’ятницю, 24 липня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що один із спалахів зареєстрували у геріатричному будинку села Білосток, де за останню добу виявили 22 нових випадки. Загальна кількість хворих – 27 осіб (6 працівників та 21 мешканець геріатричного будинку).

«Троє підопічних знаходяться у інфекційній лікарні. Інші – у відділеннях стаціонарного догляду закладу. Працівники лікуються амбулаторно, захворювання проходить у легкій формі. Прийняли всі необхідні заходи, щоб локалізувати та ліквідувати спалах», - зауважила Янко.

Також спалах COVID-19 зафіксували на підприємстві «Рута» - 14 випадків. Загалом на підприємстві обстежили 109 працівників. Отримали 82 негативних результати ПЛР-тестувань, 14 позитивних, інші – в роботі. Початок спалаху зареєстрували 15 липня. Випадки інфекції виявили у працівників окремих цехів. Хворі перебувають на амбулаторному лікуванні. На самоізоляції знаходяться 15 осіб.

Окрім того, спалах коронавірусної інфекції виявили серед працівників Нововолинської швейної фабрики.

«Вважаємо, що причинами поширення інфекції є порушення протиепідеміничх заходів, пізні звернення за медичною допомогою, відвідування громадських та робочих місць, приховування кола контактних осіб, низька соціальна відповідальність громадян, неправильне використання засобів індивідуального захисту, нехтування самоізоляцією», - заявила Янко.

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Теги: коронавірус, Волинь, Рута, геріатричний пансіонат
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