За добу в Україні зафіксували 3 103 випадки інфікування коронавірусом
Сьогодні, 09:21
В Україні за минулу добу, 11 вересня, коронавірусну інфекцію підтвердили у 3 103 людей. Окрім того, 1 134 пацієнтів вчора одужали, а 72 — померли від ускладнень.
Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.
Загалом в Україні за весь час епідемії коронавірус виявили в 151 859 людей, з них одужали 68 346 пацієнтів, а 3 148 — померли від ускладнень. 80 365 людей продовжують лікуватися від COVID-19.
Найбільше нових хворих у Києві (428). Понад 200 випадків у Харківській (292), Тернопільській (280) та Одеській (225) областях, а понад 100 — у Хмельницькій (155), Рівненській (152), Львівській (148), Чернівецькій (141), Житомирській (139), Івано-Франківській (130), Запорізькій (106) та Київській (102).
У Волинській області зафіксували 63 нових випадки інфікування COVID-19, 1 людина померла, 49 - одужали.
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Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.
Загалом в Україні за весь час епідемії коронавірус виявили в 151 859 людей, з них одужали 68 346 пацієнтів, а 3 148 — померли від ускладнень. 80 365 людей продовжують лікуватися від COVID-19.
Найбільше нових хворих у Києві (428). Понад 200 випадків у Харківській (292), Тернопільській (280) та Одеській (225) областях, а понад 100 — у Хмельницькій (155), Рівненській (152), Львівській (148), Чернівецькій (141), Житомирській (139), Івано-Франківській (130), Запорізькій (106) та Київській (102).
У Волинській області зафіксували 63 нових випадки інфікування COVID-19, 1 людина померла, 49 - одужали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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