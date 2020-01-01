Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 19 вересня

За останню добу на Волині зареєстрували 94 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало за добу 39 осіб.Про це повідомляє пресслужба у Волинській області.Нові випадки виявили: м. Луцьк – 27 , м. Нововолинськ – 9, Володимир – Волинський район – 6, Горохівський район – 2, Іваничівський район – 6, Луцький район – 13, Ківерцівський район – 7, Любешівський район – 7, Маневицький район – 5, Ратнівський район – 2, Турійський район – 3, Ковельський район – 2, Рожищенський район – 4, Шацький район – 1.Загалом станом на 19 вересня в області зареєстрували 6783 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 434 у дітей та 764 у медичних працівники. Одужало 4776 осіб, з них 309 дітей та 586 медичних працівники. 143 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 1782 (в т. ч. 38 летальних)• Луцький район – 748 (в т. ч. 13 летальних)• м. Нововолинськ – 441 (в т. ч. 11 летальних)• Іваничівський район – 132• Володимир-Волинський район – 492 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 318 (в т. ч. 6 летальних)• Камінь-Каширський район – 297 (в т. ч. 10 летальних)• Ківерцівський район – 674 ( в т. ч. 13 летальних)• Ковельський район – 494 (в т. ч. 14 летальних),• Локачинський район – 60• Любомльський район – 98 (в т. ч. 1 летальний)• Любешівський район –228 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 377 ( в т. ч. 11 летальних)• Ратнівський район – 229 (в т.ч. 9 летальних)• Рожищенський район – 127 (в т. ч. 2 летальних)• Старовижівський район – 116 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 111 ( в т. ч. 1 летальний)• Шацький район – 59 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 89 повідомлень про підозру на COVID-19. По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 44 274 особи. В тому числі за останню добу обстежили 730 осіб.