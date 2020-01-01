Скільки пацієнтів з коронавірусом перебуває у медзакладах Луцька
Сьогодні, 16:58
Станом на 13 жовтня у Волинській області налічується 1199 лікарняних "коронавірусних" ліжок та лікується 575 пацієнтів, з них у Луцьку - 210 осіб.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Відтак, заповненість в області складає 48%. При цьому, у Волинській обласній інфекційній лікарні заповненість складає 62.3% (104 пацієнти), у Волинській обласній клінічній лікарні – 58.8% (104 пацієнти), а у Луцькому клінічному пологовому будинку – 6% (2 пацієнти).
Нагадаємо, протягом останньої доби у Луцьку зафіксували 32 нових випадки захворювання на COVID-19, з них - 2 летальні.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Відтак, заповненість в області складає 48%. При цьому, у Волинській обласній інфекційній лікарні заповненість складає 62.3% (104 пацієнти), у Волинській обласній клінічній лікарні – 58.8% (104 пацієнти), а у Луцькому клінічному пологовому будинку – 6% (2 пацієнти).
Нагадаємо, протягом останньої доби у Луцьку зафіксували 32 нових випадки захворювання на COVID-19, з них - 2 летальні.
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