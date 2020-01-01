вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Скільки пацієнтів з коронавірусом перебуває у медзакладах Луцька

Скільки пацієнтів з коронавірусом перебуває у медзакладах Луцька
Станом на 13 жовтня у Волинській області налічується 1199 лікарняних "коронавірусних" ліжок та лікується 575 пацієнтів, з них у Луцьку - 210 осіб.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Відтак, заповненість в області складає 48%. При цьому, у Волинській обласній інфекційній лікарні заповненість складає 62.3% (104 пацієнти), у Волинській обласній клінічній лікарні – 58.8% (104 пацієнти), а у Луцькому клінічному пологовому будинку – 6% (2 пацієнти).

Нагадаємо, протягом останньої доби у Луцьку зафіксували 32 нових випадки захворювання на COVID-19, з них - 2 летальні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Луцьк, пацієнти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ВНУ імені Лесі Українки переходить на дистанційне навчання
Сьогодні, 13:51
Шість людей померли і 164 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:24
Ранок 13 жовтня: в Україні – 5 133 нових випадки коронавірусу, на Волині – 164
Сьогодні, 08:59
У Луцьку в центрі СНІДу тимчасово не робитимуть ІФА-тести на коронавірус. ВІДЕО
12 жовтень, 15:32
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Сьогодні, 17:03
Скільки пацієнтів з коронавірусом перебуває у медзакладах Луцька
Сьогодні, 16:58
У Волиньраді – виставка бурштину, який згодом планують продати на аукціоні
Сьогодні, 16:45
Іноземцям, що вкрали термінал з банку у Луцьку, «світить» тюрма
Сьогодні, 16:37
У Луцьку нетверезий водій спричинив ДТП
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
У Луцьку в центрі СНІДу тимчасово не робитимуть ІФА-тести на коронавірус. ВІДЕО У Луцьку в центрі СНІДу тимчасово не робитимуть ІФА-тести на коронавірус. ВІДЕО
12 жовтень, 15:32
Колектив луцького пологового – категорично проти облаштування інфекційного госпіталю на базі закладу Колектив луцького пологового – категорично проти облаштування інфекційного госпіталю на базі закладу
12 жовтень, 13:12
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 11 жовтня Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 11 жовтня
11 жовтень, 10:40
Ранок 11 жовтня: в Україні – 4 768 нових випадків коронавірусу, на Волині – 118 Ранок 11 жовтня: в Україні – 4 768 нових випадків коронавірусу, на Волині – 118
11 жовтень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Сьогодні, 17:03
 0
Скільки пацієнтів з коронавірусом перебуває у медзакладах Луцька
Сьогодні, 16:58
 0
У Волиньраді – виставка бурштину, який згодом планують продати на аукціоні
Сьогодні, 16:45
 0
Іноземцям, що вкрали термінал з банку у Луцьку, «світить» тюрма
Сьогодні, 16:37
 0
У Луцьку нетверезий водій спричинив ДТП
Сьогодні, 16:10
 0
Медіа
відео
1/8