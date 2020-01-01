Сім смертей і 345 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 345 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 292 особи. Сім випадків хвороби завершилося летально (Володимир-Волинський район – 1, Іваничівський район – 1, Ковельський район – 1, Ківерцівський район – 1, Любешівський район – 1, Луцький район – 1, Ратнівський район – 1).Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 66, м. Нововолинськ – 22, Володимир-Волинський район – 40, Горохівський район – 29, Іваничівський район – 12, Камінь-Каширський район – 3, Ківерцівський район – 26, Ковельський район – 25, Локачинський район – 1, Любомльський район – 4, Любешівський район – 18, Луцький район – 20, Маневицький район – 20, Ратнівський район – 32, Рожищенський район – 15, Старовижівський район – 2, Турійський район – 10.Станом на 5 листопада в області зареєстрували 14889 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 797 у дітей та 1416 у медичних працівників. Одужало 8749 осіб, з них 516 дітей та 1001 медичний працівник. 293 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 11 медиків).Загалом коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 3419 (в т. ч. 86 летальних)Луцький район – 1248 (в т. ч. 23 летальних)м. Нововолинськ – 1244 (в т. ч. 25 летальних)Володимир-Волинський район – 1324 (в т. ч. 15 летальних)Горохівський район – 701 (в т. ч. 15 летальних)Іваничівський район – 389 (в т. ч. 9 летальних)Камінь-Каширський район – 558 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 1385 (в т. ч. 19 летальних)Ковельський район – 1283 (в т. ч. 28 летальних)Локачинський район – 200Любомльський район – 355 (в т. ч. 1 летальний)Любешівський район – 503 (в т. ч. 10 летальних)Маневицький район – 711 (в т. ч. 16 летальних)Ратнівський район – 486 (в т.ч. 13 летальних)Рожищенський район – 374 (в т. ч. 11 летальних)Старовижівський район – 200 (в т.ч. 4 летальних)Турійський район – 374 ( в т. ч. 4 летальний)Шацький район – 135 (в т. ч. 2 летальних).За попередню добу надійшло 345 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 81963 особи. За останню добу обстежили 1426 осіб.