Сім смертей і 345 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:28
За останню добу на Волині зареєстрували 345 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 292 особи. Сім випадків хвороби завершилося летально (Володимир-Волинський район – 1, Іваничівський район – 1, Ковельський район – 1, Ківерцівський район – 1, Любешівський район – 1, Луцький район – 1, Ратнівський район – 1).
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 66, м. Нововолинськ – 22, Володимир-Волинський район – 40, Горохівський район – 29, Іваничівський район – 12, Камінь-Каширський район – 3, Ківерцівський район – 26, Ковельський район – 25, Локачинський район – 1, Любомльський район – 4, Любешівський район – 18, Луцький район – 20, Маневицький район – 20, Ратнівський район – 32, Рожищенський район – 15, Старовижівський район – 2, Турійський район – 10.
Станом на 5 листопада в області зареєстрували 14889 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 797 у дітей та 1416 у медичних працівників. Одужало 8749 осіб, з них 516 дітей та 1001 медичний працівник. 293 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 11 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 3419 (в т. ч. 86 летальних)
Луцький район – 1248 (в т. ч. 23 летальних)
м. Нововолинськ – 1244 (в т. ч. 25 летальних)
Володимир-Волинський район – 1324 (в т. ч. 15 летальних)
Горохівський район – 701 (в т. ч. 15 летальних)
Іваничівський район – 389 (в т. ч. 9 летальних)
Камінь-Каширський район – 558 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1385 (в т. ч. 19 летальних)
Ковельський район – 1283 (в т. ч. 28 летальних)
Локачинський район – 200
Любомльський район – 355 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район – 503 (в т. ч. 10 летальних)
Маневицький район – 711 (в т. ч. 16 летальних)
Ратнівський район – 486 (в т.ч. 13 летальних)
Рожищенський район – 374 (в т. ч. 11 летальних)
Старовижівський район – 200 (в т.ч. 4 летальних)
Турійський район – 374 ( в т. ч. 4 летальний)
Шацький район – 135 (в т. ч. 2 летальних).
За попередню добу надійшло 345 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 81963 особи. За останню добу обстежили 1426 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 66, м. Нововолинськ – 22, Володимир-Волинський район – 40, Горохівський район – 29, Іваничівський район – 12, Камінь-Каширський район – 3, Ківерцівський район – 26, Ковельський район – 25, Локачинський район – 1, Любомльський район – 4, Любешівський район – 18, Луцький район – 20, Маневицький район – 20, Ратнівський район – 32, Рожищенський район – 15, Старовижівський район – 2, Турійський район – 10.
Станом на 5 листопада в області зареєстрували 14889 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 797 у дітей та 1416 у медичних працівників. Одужало 8749 осіб, з них 516 дітей та 1001 медичний працівник. 293 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 11 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 3419 (в т. ч. 86 летальних)
Луцький район – 1248 (в т. ч. 23 летальних)
м. Нововолинськ – 1244 (в т. ч. 25 летальних)
Володимир-Волинський район – 1324 (в т. ч. 15 летальних)
Горохівський район – 701 (в т. ч. 15 летальних)
Іваничівський район – 389 (в т. ч. 9 летальних)
Камінь-Каширський район – 558 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1385 (в т. ч. 19 летальних)
Ковельський район – 1283 (в т. ч. 28 летальних)
Локачинський район – 200
Любомльський район – 355 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район – 503 (в т. ч. 10 летальних)
Маневицький район – 711 (в т. ч. 16 летальних)
Ратнівський район – 486 (в т.ч. 13 летальних)
Рожищенський район – 374 (в т. ч. 11 летальних)
Старовижівський район – 200 (в т.ч. 4 летальних)
Турійський район – 374 ( в т. ч. 4 летальний)
Шацький район – 135 (в т. ч. 2 летальних).
За попередню добу надійшло 345 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 81963 особи. За останню добу обстежили 1426 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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