Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 9 листопада
Сьогодні, 10:34
За останню добу на Волині зареєстрували 331 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужало за добу 73 особи. Два випадки хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 1, Рожищенський район – 1).
Про це повідомили у Волинській ОДА.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 38, м. Нововолинськ – 18, Володимир-Волинський район – 8, Горохівський район – 11, Іваничівський район – 1, Камінь-Каширський район – 5, Ківерцівський район – 37, Ковельський район – 29, Локачинський район – 29, Любомльський район – 6, Любешівський район – 43, Луцький район – 23, Маневицький район – 42, Ратнівський район – 16, Рожищенський район – 13, Старовижівський район – 8, Турійський район – 4.
Станом на 9 листопада в області зареєстрували 16 436 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 848 у дітей та 1500 у медичних працівників. Одужало 9672 осіб, з них 534 дитини та 1059 медичних працівників. 312 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 12 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 3624 (в т. ч. 89 летальних)
Луцький район – 1352 (в т. ч. 26 летальних)
м. Нововолинськ – 1336 (в т. ч. 27 летальних)
Володимир-Волинський район – 1477 (в т. ч. 16 летальних)
Горохівський район – 777 (в т. ч. 16 летальних)
Іваничівський район – 410 (в т. ч. 10 летальних)
Камінь-Каширський район – 616 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1526 (в т. ч. 19 летальних)
Ковельський район – 1427 (в т. ч. 29 летальних)
Локачинський район – 260 (в т. ч. 1 летальний)
Любомльський район – 413 (в т. ч. 2 летальних)
Любешівський район – 613 (в т. ч. 10 летальних)
Маневицький район – 831 (в т. ч. 16 летальних)
Ратнівський район – 555 (в т.ч. 15 летальних)
Рожищенський район – 409 (в т. ч. 12 летальних)
Старовижівський район – 218 (в т.ч. 5 летальних)
Турійський район – 426 ( в т. ч. 4 летальний)
Шацький район – 166 (в т. ч. 4 летальних).
За попередню добу надійшло 331 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 87896 особи. За останню добу обстежили 993 особи.
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Про це повідомили у Волинській ОДА.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 38, м. Нововолинськ – 18, Володимир-Волинський район – 8, Горохівський район – 11, Іваничівський район – 1, Камінь-Каширський район – 5, Ківерцівський район – 37, Ковельський район – 29, Локачинський район – 29, Любомльський район – 6, Любешівський район – 43, Луцький район – 23, Маневицький район – 42, Ратнівський район – 16, Рожищенський район – 13, Старовижівський район – 8, Турійський район – 4.
Станом на 9 листопада в області зареєстрували 16 436 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 848 у дітей та 1500 у медичних працівників. Одужало 9672 осіб, з них 534 дитини та 1059 медичних працівників. 312 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 12 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 3624 (в т. ч. 89 летальних)
Луцький район – 1352 (в т. ч. 26 летальних)
м. Нововолинськ – 1336 (в т. ч. 27 летальних)
Володимир-Волинський район – 1477 (в т. ч. 16 летальних)
Горохівський район – 777 (в т. ч. 16 летальних)
Іваничівський район – 410 (в т. ч. 10 летальних)
Камінь-Каширський район – 616 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1526 (в т. ч. 19 летальних)
Ковельський район – 1427 (в т. ч. 29 летальних)
Локачинський район – 260 (в т. ч. 1 летальний)
Любомльський район – 413 (в т. ч. 2 летальних)
Любешівський район – 613 (в т. ч. 10 летальних)
Маневицький район – 831 (в т. ч. 16 летальних)
Ратнівський район – 555 (в т.ч. 15 летальних)
Рожищенський район – 409 (в т. ч. 12 летальних)
Старовижівський район – 218 (в т.ч. 5 летальних)
Турійський район – 426 ( в т. ч. 4 летальний)
Шацький район – 166 (в т. ч. 4 летальних).
За попередню добу надійшло 331 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 87896 особи. За останню добу обстежили 993 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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