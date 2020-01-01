Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 9 листопада

За останню добу на Волині зареєстрували 331 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужало за добу 73 особи. Два випадки хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 1, Рожищенський район – 1).Про це повідомили у Волинській ОДА.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 38, м. Нововолинськ – 18, Володимир-Волинський район – 8, Горохівський район – 11, Іваничівський район – 1, Камінь-Каширський район – 5, Ківерцівський район – 37, Ковельський район – 29, Локачинський район – 29, Любомльський район – 6, Любешівський район – 43, Луцький район – 23, Маневицький район – 42, Ратнівський район – 16, Рожищенський район – 13, Старовижівський район – 8, Турійський район – 4.Станом на 9 листопада в області зареєстрували 16 436 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 848 у дітей та 1500 у медичних працівників. Одужало 9672 осіб, з них 534 дитини та 1059 медичних працівників. 312 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 12 медиків).Загалом коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 3624 (в т. ч. 89 летальних)Луцький район – 1352 (в т. ч. 26 летальних)м. Нововолинськ – 1336 (в т. ч. 27 летальних)Володимир-Волинський район – 1477 (в т. ч. 16 летальних)Горохівський район – 777 (в т. ч. 16 летальних)Іваничівський район – 410 (в т. ч. 10 летальних)Камінь-Каширський район – 616 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 1526 (в т. ч. 19 летальних)Ковельський район – 1427 (в т. ч. 29 летальних)Локачинський район – 260 (в т. ч. 1 летальний)Любомльський район – 413 (в т. ч. 2 летальних)Любешівський район – 613 (в т. ч. 10 летальних)Маневицький район – 831 (в т. ч. 16 летальних)Ратнівський район – 555 (в т.ч. 15 летальних)Рожищенський район – 409 (в т. ч. 12 летальних)Старовижівський район – 218 (в т.ч. 5 летальних)Турійський район – 426 ( в т. ч. 4 летальний)Шацький район – 166 (в т. ч. 4 летальних).За попередню добу надійшло 331 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 87896 особи. За останню добу обстежили 993 особи.