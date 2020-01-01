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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Пік захворюваності на Covid-19 в області очікується в лютому, – головний медик Волині

Пік захворюваності на Covid-19 в області очікується в лютому, – головний медик Волині
На Волині очікують, що пік захворюваності на коронавірус в області припаде на лютий 2021-го.

Про це розповіла у програмі «Актуально» на 12 каналі т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДА Людмила Тимощук.

«Напередодні ми вирахували, що у нас за листопад буде 5300 хворих, а насправді захворіли 5186 людей. На лютий має бути 7200, відповідно більше, тому ми повинні готові бути до лютого», – зазначила начальниця управління охорони здоров’я ОДА.

Людмила Тимощук додала, що зараз у пологовому будинку від коронавірусу лікується всього 19 людей, там працює дві бригади, але якщо хворих у лютому буде суттєво більше, то Волинь і, зокрема, Луцьк будуть готові.

«Зараз ліжкомісця заповнені на 37%, кисню вистачає, до апаратів ШВЛ підключені 8 людей, а наявних в області 153», – додала Людмила Тимощук.

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Теги: Волинь, пік захворюваності, коронавірус
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