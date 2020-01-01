В Україні за минулу добу – майже 8000 випадків коронавірусу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.



Так, за минулу добу:



- госпіталізували – 2 925 осіб;

- летальних випадків – 243;

- одужало – 16 355 осіб;

- зробили тестувань за добу – 52 746 (зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 045 348 осіб;

одужало – 698 190 осіб;

летальних випадків – 18 324;

проведено ПЛР-тестувань – 5 546 683.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.



Кількість захворювань в регіонах:



м. Київ – 110 139 випадків;

Вінницька область – 22 242 випадки;

Волинська область – 32 735 випадків;

Дніпропетровська область – 58 094 випадки;

Донецька область – 35 905 випадків;

Житомирська область – 38 720 випадків;

Закарпатська область – 28 065 випадків;

Запорізька область – 53 428 випадків;

Івано-Франківська область – 43 072 випадки;

Київська область – 58 535 випадків;

Кіровоградська область – 8 345 випадків;

Луганська область – 10 218 випадків;

Львівська область – 60 923 випадки;

Миколаївська область – 30 500 випадків;

Одеська область – 70 592 випадки;

Полтавська область – 35 788 випадків;

Рівненська область – 40 672 випадки;

Сумська область – 40 305 випадків;

Тернопільська область – 33 789 випадків;

Харківська область – 68 807 випадків;

Херсонська область – 17 497 випадків;

Хмельницька область – 38 833 випадки;

Черкаська область – 38 696 випадків;

Чернівецька область – 39 815 випадків;

Чернігівська область – 29 633 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 30 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.Так, за минулу добу:- госпіталізували – 2 925 осіб;- летальних випадків – 243;- одужало – 16 355 осіб;- зробили тестувань за добу – 52 746 (зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 045 348 осіб;одужало – 698 190 осіб;летальних випадків – 18 324;проведено ПЛР-тестувань – 5 546 683.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 110 139 випадків;Вінницька область – 22 242 випадки;Волинська область – 32 735 випадків;Дніпропетровська область – 58 094 випадки;Донецька область – 35 905 випадків;Житомирська область – 38 720 випадків;Закарпатська область – 28 065 випадків;Запорізька область – 53 428 випадків;Івано-Франківська область – 43 072 випадки;Київська область – 58 535 випадків;Кіровоградська область – 8 345 випадків;Луганська область – 10 218 випадків;Львівська область – 60 923 випадки;Миколаївська область – 30 500 випадків;Одеська область – 70 592 випадки;Полтавська область – 35 788 випадків;Рівненська область – 40 672 випадки;Сумська область – 40 305 випадків;Тернопільська область – 33 789 випадків;Харківська область – 68 807 випадків;Херсонська область – 17 497 випадків;Хмельницька область – 38 833 випадки;Черкаська область – 38 696 випадків;Чернівецька область – 39 815 випадків;Чернігівська область – 29 633 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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