В Україні за минулу добу – майже 8000 випадків коронавірусу
Сьогодні, 08:28
7 986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 30 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, за минулу добу:
- госпіталізували – 2 925 осіб;
- летальних випадків – 243;
- одужало – 16 355 осіб;
- зробили тестувань за добу – 52 746 (зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 045 348 осіб;
одужало – 698 190 осіб;
летальних випадків – 18 324;
проведено ПЛР-тестувань – 5 546 683.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 110 139 випадків;
Вінницька область – 22 242 випадки;
Волинська область – 32 735 випадків;
Дніпропетровська область – 58 094 випадки;
Донецька область – 35 905 випадків;
Житомирська область – 38 720 випадків;
Закарпатська область – 28 065 випадків;
Запорізька область – 53 428 випадків;
Івано-Франківська область – 43 072 випадки;
Київська область – 58 535 випадків;
Кіровоградська область – 8 345 випадків;
Луганська область – 10 218 випадків;
Львівська область – 60 923 випадки;
Миколаївська область – 30 500 випадків;
Одеська область – 70 592 випадки;
Полтавська область – 35 788 випадків;
Рівненська область – 40 672 випадки;
Сумська область – 40 305 випадків;
Тернопільська область – 33 789 випадків;
Харківська область – 68 807 випадків;
Херсонська область – 17 497 випадків;
Хмельницька область – 38 833 випадки;
Черкаська область – 38 696 випадків;
Чернівецька область – 39 815 випадків;
Чернігівська область – 29 633 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, за минулу добу:
- госпіталізували – 2 925 осіб;
- летальних випадків – 243;
- одужало – 16 355 осіб;
- зробили тестувань за добу – 52 746 (зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 045 348 осіб;
одужало – 698 190 осіб;
летальних випадків – 18 324;
проведено ПЛР-тестувань – 5 546 683.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 110 139 випадків;
Вінницька область – 22 242 випадки;
Волинська область – 32 735 випадків;
Дніпропетровська область – 58 094 випадки;
Донецька область – 35 905 випадків;
Житомирська область – 38 720 випадків;
Закарпатська область – 28 065 випадків;
Запорізька область – 53 428 випадків;
Івано-Франківська область – 43 072 випадки;
Київська область – 58 535 випадків;
Кіровоградська область – 8 345 випадків;
Луганська область – 10 218 випадків;
Львівська область – 60 923 випадки;
Миколаївська область – 30 500 випадків;
Одеська область – 70 592 випадки;
Полтавська область – 35 788 випадків;
Рівненська область – 40 672 випадки;
Сумська область – 40 305 випадків;
Тернопільська область – 33 789 випадків;
Харківська область – 68 807 випадків;
Херсонська область – 17 497 випадків;
Хмельницька область – 38 833 випадки;
Черкаська область – 38 696 випадків;
Чернівецька область – 39 815 випадків;
Чернігівська область – 29 633 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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