Дві смерті та 105 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це інформує



Упродовж доби нові випадки захворювання на коронавірус виявили:



- м. Луцьк – 52,

- м. Нововолинськ – 7,

- Володимир-Волинський район – 11,

- Горохівський район – 10,

- Іваничівський район – 1,

- Ківерцівський район – 3,

- Локачинський район – 1,

- Любешівський район – 6,

- Луцький район – 6,

- Маневицький район – 4,

- Ратнівський район – 4.



Усього з початку пандемії станом на 2 січня в області зареєстрували 33 312 випадків. Одужали 29 117 людей (за останню добу – 195). Летальні випадки – 518 (за останню добу – 2: в місті Луцьку та Володимир-Волинському районі).



Методом ПЛР всього обстежили 130 935 осіб, за минулу добу – 164.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 105 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 195 осіб. Два випадки завершилися летально.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ Упродовж доби нові випадки захворювання на коронавірус виявили:- м. Луцьк – 52,- м. Нововолинськ – 7,- Володимир-Волинський район – 11,- Горохівський район – 10,- Іваничівський район – 1,- Ківерцівський район – 3,- Локачинський район – 1,- Любешівський район – 6,- Луцький район – 6,- Маневицький район – 4,- Ратнівський район – 4.Усього з початку пандемії станом на 2 січня в області зареєстрували 33 312 випадків. Одужали 29 117 людей (за останню добу – 195). Летальні випадки – 518 (за останню добу – 2: в місті Луцьку та Володимир-Волинському районі).Методом ПЛР всього обстежили 130 935 осіб, за минулу добу – 164.

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