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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Дві смерті та 105 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

Дві смерті та 105 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 105 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 195 осіб. Два випадки завершилися летально.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

Упродовж доби нові випадки захворювання на коронавірус виявили:

- м. Луцьк – 52,
- м. Нововолинськ – 7,
- Володимир-Волинський район – 11,
- Горохівський район – 10,
- Іваничівський район – 1,
- Ківерцівський район – 3,
- Локачинський район – 1,
- Любешівський район – 6,
- Луцький район – 6,
- Маневицький район – 4,
- Ратнівський район – 4.

Усього з початку пандемії станом на 2 січня в області зареєстрували 33 312 випадків. Одужали 29 117 людей (за останню добу – 195). Летальні випадки – 518 (за останню добу – 2: в місті Луцьку та Володимир-Волинському районі).

Методом ПЛР всього обстежили 130 935 осіб, за минулу добу – 164.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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