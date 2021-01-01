Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

5 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 5 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 164 дитини та 362 медпрацівники.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 5 січня.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 280 осіб;летальних випадків – 202;одужало – 13 850 осіб;здійснили тестувань за добу – 39 286 (зокрема методом ПЛР – 24 154, методом ІФА – 15 132).Кількість тих, хто одужав за добу, майже втричі перевищила кількість інфікованих.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 083 585 осіб;одужало – 747 408 осіб;летальних випадків – 19 129;провели ПЛР-тестувань – 5 645 178.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 846 випадків;Вінницька область – 76 випадків;Волинська область – 86 випадків;Дніпропетровська область – 320 випадків;Донецька область – 269 випадків;Житомирська область – 77 випадків;Закарпатська область – 65 випадків;Запорізька область – 418 випадків;Івано-Франківська область – 61 випадок;Київська область – 266 випадків;Кіровоградська область – 25 випадків;Луганська область – 33 випадки;Львівська область – 371 випадок;Миколаївська область – 87 випадків;Одеська область – 682 випадки;Полтавська область – 376 випадків;Рівненська область – 137 випадків;Сумська область – 59 випадків;Тернопільська область – 53 випадки;Харківська область – 313 випадків;Херсонська область – 84 випадки;Хмельницька область – 40 випадків;Черкаська область – 376 випадків;Чернівецька область – 127 випадків;Чернігівська область – 87 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.