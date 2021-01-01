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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
5 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 5 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 164 дитини та 362 медпрацівники.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 5 січня.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 280 осіб;
летальних випадків – 202;
одужало – 13 850 осіб;
здійснили тестувань за добу – 39 286 (зокрема методом ПЛР – 24 154, методом ІФА – 15 132).

Кількість тих, хто одужав за добу, майже втричі перевищила кількість інфікованих.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 083 585 осіб;
одужало – 747 408 осіб;
летальних випадків – 19 129;
провели ПЛР-тестувань – 5 645 178.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 846 випадків;
Вінницька область – 76 випадків;
Волинська область – 86 випадків;
Дніпропетровська область – 320 випадків;
Донецька область – 269 випадків;
Житомирська область – 77 випадків;
Закарпатська область – 65 випадків;
Запорізька область – 418 випадків;
Івано-Франківська область – 61 випадок;
Київська область – 266 випадків;
Кіровоградська область – 25 випадків;
Луганська область – 33 випадки;
Львівська область – 371 випадок;
Миколаївська область – 87 випадків;
Одеська область – 682 випадки;
Полтавська область – 376 випадків;
Рівненська область – 137 випадків;
Сумська область – 59 випадків;
Тернопільська область – 53 випадки;
Харківська область – 313 випадків;
Херсонська область – 84 випадки;
Хмельницька область – 40 випадків;
Черкаська область – 376 випадків;
Чернівецька область – 127 випадків;
Чернігівська область – 87 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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