В Україні – майже 7 тисяч нових випадків коронавірусу за добу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 6 січня.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 2 978 осіб;

летальних випадків – 228;

одужало – 14 490 осіб;

здійснили тестувань за добу – 52 968 (зокрема методом ПЛР – 34 938, методом ІФА – 18 030).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 090 496 осіб;

одужало – 761 898 осіб;

летальних випадків – 19 357;

провели ПЛР-тестувань – 5 680 116.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 931 випадок;

Вінницька область – 158 випадків;

Волинська область – 135 випадків;

Дніпропетровська область – 225 випадків;

Донецька область – 259 випадків;

Житомирська область – 88 випадків;

Закарпатська область – 76 випадків;

Запорізька область – 622 випадки;

Івано-Франківська область – 120 випадків;

Київська область – 596 випадків;

Кіровоградська область – 65 випадків;

Луганська область – 187 випадків;

Львівська область – 324 випадки;

Миколаївська область – 120 випадків;

Одеська область – 668 випадків;

Полтавська область – 309 випадків;

Рівненська область – 243 випадки;

Сумська область – 115 випадків;

Тернопільська область – 161 випадок;

Харківська область – 557 випадків;

Херсонська область – 117 випадків;

Хмельницька область – 316 випадків;

Черкаська область – 345 випадків;

Чернівецька область – 139 випадків;

Чернігівська область – 35 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 911 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 6 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 203 дитини та 406 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 6 січня.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 978 осіб;летальних випадків – 228;одужало – 14 490 осіб;здійснили тестувань за добу – 52 968 (зокрема методом ПЛР – 34 938, методом ІФА – 18 030).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 090 496 осіб;одужало – 761 898 осіб;летальних випадків – 19 357;провели ПЛР-тестувань – 5 680 116.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 931 випадок;Вінницька область – 158 випадків;Волинська область – 135 випадків;Дніпропетровська область – 225 випадків;Донецька область – 259 випадків;Житомирська область – 88 випадків;Закарпатська область – 76 випадків;Запорізька область – 622 випадки;Івано-Франківська область – 120 випадків;Київська область – 596 випадків;Кіровоградська область – 65 випадків;Луганська область – 187 випадків;Львівська область – 324 випадки;Миколаївська область – 120 випадків;Одеська область – 668 випадків;Полтавська область – 309 випадків;Рівненська область – 243 випадки;Сумська область – 115 випадків;Тернопільська область – 161 випадок;Харківська область – 557 випадків;Херсонська область – 117 випадків;Хмельницька область – 316 випадків;Черкаська область – 345 випадків;Чернівецька область – 139 випадків;Чернігівська область – 35 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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