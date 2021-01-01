В Україні – майже 7 тисяч нових випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 08:55
6 911 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 6 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 203 дитини та 406 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 6 січня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 978 осіб;
летальних випадків – 228;
одужало – 14 490 осіб;
здійснили тестувань за добу – 52 968 (зокрема методом ПЛР – 34 938, методом ІФА – 18 030).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 090 496 осіб;
одужало – 761 898 осіб;
летальних випадків – 19 357;
провели ПЛР-тестувань – 5 680 116.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 931 випадок;
Вінницька область – 158 випадків;
Волинська область – 135 випадків;
Дніпропетровська область – 225 випадків;
Донецька область – 259 випадків;
Житомирська область – 88 випадків;
Закарпатська область – 76 випадків;
Запорізька область – 622 випадки;
Івано-Франківська область – 120 випадків;
Київська область – 596 випадків;
Кіровоградська область – 65 випадків;
Луганська область – 187 випадків;
Львівська область – 324 випадки;
Миколаївська область – 120 випадків;
Одеська область – 668 випадків;
Полтавська область – 309 випадків;
Рівненська область – 243 випадки;
Сумська область – 115 випадків;
Тернопільська область – 161 випадок;
Харківська область – 557 випадків;
Херсонська область – 117 випадків;
Хмельницька область – 316 випадків;
Черкаська область – 345 випадків;
Чернівецька область – 139 випадків;
Чернігівська область – 35 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 6 січня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 978 осіб;
летальних випадків – 228;
одужало – 14 490 осіб;
здійснили тестувань за добу – 52 968 (зокрема методом ПЛР – 34 938, методом ІФА – 18 030).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 090 496 осіб;
одужало – 761 898 осіб;
летальних випадків – 19 357;
провели ПЛР-тестувань – 5 680 116.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 931 випадок;
Вінницька область – 158 випадків;
Волинська область – 135 випадків;
Дніпропетровська область – 225 випадків;
Донецька область – 259 випадків;
Житомирська область – 88 випадків;
Закарпатська область – 76 випадків;
Запорізька область – 622 випадки;
Івано-Франківська область – 120 випадків;
Київська область – 596 випадків;
Кіровоградська область – 65 випадків;
Луганська область – 187 випадків;
Львівська область – 324 випадки;
Миколаївська область – 120 випадків;
Одеська область – 668 випадків;
Полтавська область – 309 випадків;
Рівненська область – 243 випадки;
Сумська область – 115 випадків;
Тернопільська область – 161 випадок;
Харківська область – 557 випадків;
Херсонська область – 117 випадків;
Хмельницька область – 316 випадків;
Черкаська область – 345 випадків;
Чернівецька область – 139 випадків;
Чернігівська область – 35 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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