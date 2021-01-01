Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу

За минулу добу на Волині зареєстрували 178 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі.Так, нові випадки захворювання на коронавірус виявили у:м. Луцьк – 84,Луцький район – 22,м. Нововолинськ – 6,Володимир-Волинський район – 5,Горохівський район – 14,Іваничівський район – 3,Ковельський район – 15,Локачинський район – 2,Любешівський район – 6,Маневицький район – 8,Ратнівський район – 3,Рожищенський район – 1,Турійський район — 5,Шацький район — 4.Усього станом на 17 січня в області зареєстрували 35 265 випадків.Одужало – 32 443 особи (за останню добу – 233).Летальні випадки – 554 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 137 737 осіб, за минулу добу обстежили — 278 осіб.До відома: За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 січня в Україні зафіксовано 5 990 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.