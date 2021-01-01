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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 178 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляють у Волинському обласному лабораторному центрі.

Так, нові випадки захворювання на коронавірус виявили у:

м. Луцьк – 84,
Луцький район – 22,
м. Нововолинськ – 6,
Володимир-Волинський район – 5,
Горохівський район – 14,
Іваничівський район – 3,
Ковельський район – 15,
Локачинський район – 2,
Любешівський район – 6,
Маневицький район – 8,
Ратнівський район – 3,
Рожищенський район – 1,
Турійський район — 5,
Шацький район — 4.

Усього станом на 17 січня в області зареєстрували 35 265 випадків.

Одужало – 32 443 особи (за останню добу – 233).

Летальні випадки – 554 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 137 737 осіб, за минулу добу обстежили — 278 осіб.

До відома: За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 січня в Україні зафіксовано 5 990 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

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Теги: коронавірус, Волинь
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