Яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

За останню добу на Волині зареєстрували 93 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (із цієї кількості – 4 дітей, медпрацівників — 5). Одужало за добу 118 людей. Летальних випадків, на щастя, не було.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Інформують також, що за весь час пандемії в області зареєстрували 36 207 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1679 у дітей та 2564 у медичних працівників. Одужало 33 742 особи, з них 1601 дитина та 2460 медичних працівників. 564 випадки хвороби завершилися летально, в тому числі померло 19 медиків. Кількість активних хворих – 1901.Розподіл випадків:Додають також, що за весь час пандемії в області зареєстрували 38 212 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 101 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 141426 осіб. За минулу добу – 354 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 48 та приватними лабораторіями – 37.Методом ІФА на COVID-19 обстежили 123 477 осіб. За останню добу – 614, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 586 та приватними лабораторіями — 22.Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 січня в Україні зафіксували 2779 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужала за добу 12 538 осіб, померло – 133.