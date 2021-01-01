Жодної смерті і найменша за декілька місяців кількість інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за добу





Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.



Зокрема, нові випадки недуги виявили у таких містах і районах області:



м. Луцьк – 18,

Луцький район – 5,

Горохівський район – 3,

Ківерцівський район – 1,

м. Нововолинськ – 3,

Іваничівський район – 1,

Любомльський район – 2,

Шацький район – 7,

Камінь-Каширський район – 2,

Любешівський район – 3.



Усього станом на 8 лютого в області зареєстрували 37 501 випадок.

Одужало – 34 996 осіб (за останню добу – 85).



Летальні випадки – 592 (за останню добу – не зареєстровано).



Методом ПЛР всього обстежено 148 344 особи, за минулу добу обстежено - 157 осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 45 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.Зокрема, нові випадки недуги виявили у таких містах і районах області:м. Луцьк – 18,Луцький район – 5,Горохівський район – 3,Ківерцівський район – 1,м. Нововолинськ – 3,Іваничівський район – 1,Любомльський район – 2,Шацький район – 7,Камінь-Каширський район – 2,Любешівський район – 3.Усього станом на 8 лютого в області зареєстрували 37 501 випадок.Одужало – 34 996 осіб (за останню добу – 85).Летальні випадки – 592 (за останню добу – не зареєстровано).Методом ПЛР всього обстежено 148 344 особи, за минулу добу обстежено - 157 осіб.

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