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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Жодної смерті і найменша за декілька місяців кількість інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за добу

Жодної смерті і найменша за декілька місяців кількість інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 45 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.

Зокрема, нові випадки недуги виявили у таких містах і районах області:

м. Луцьк – 18,
Луцький район – 5,
Горохівський район – 3,
Ківерцівський район – 1,
м. Нововолинськ – 3,
Іваничівський район – 1,
Любомльський район – 2,
Шацький район – 7,
Камінь-Каширський район – 2,
Любешівський район – 3.

Усього станом на 8 лютого в області зареєстрували 37 501 випадок.
Одужало – 34 996 осіб (за останню добу – 85).

Летальні випадки – 592 (за останню добу – не зареєстровано).

Методом ПЛР всього обстежено 148 344 особи, за минулу добу обстежено - 157 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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