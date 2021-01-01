Жодної смерті і найменша за декілька місяців кількість інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
Сьогодні, 10:11
За минулу добу на Волині зареєстрували 45 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Зокрема, нові випадки недуги виявили у таких містах і районах області:
м. Луцьк – 18,
Луцький район – 5,
Горохівський район – 3,
Ківерцівський район – 1,
м. Нововолинськ – 3,
Іваничівський район – 1,
Любомльський район – 2,
Шацький район – 7,
Камінь-Каширський район – 2,
Любешівський район – 3.
Усього станом на 8 лютого в області зареєстрували 37 501 випадок.
Одужало – 34 996 осіб (за останню добу – 85).
Летальні випадки – 592 (за останню добу – не зареєстровано).
Методом ПЛР всього обстежено 148 344 особи, за минулу добу обстежено - 157 осіб.
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Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Зокрема, нові випадки недуги виявили у таких містах і районах області:
м. Луцьк – 18,
Луцький район – 5,
Горохівський район – 3,
Ківерцівський район – 1,
м. Нововолинськ – 3,
Іваничівський район – 1,
Любомльський район – 2,
Шацький район – 7,
Камінь-Каширський район – 2,
Любешівський район – 3.
Усього станом на 8 лютого в області зареєстрували 37 501 випадок.
Одужало – 34 996 осіб (за останню добу – 85).
Летальні випадки – 592 (за останню добу – не зареєстровано).
Методом ПЛР всього обстежено 148 344 особи, за минулу добу обстежено - 157 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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