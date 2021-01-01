За останню добу з коронавірусом госпіталізували майже 2 тисячі українців
Сьогодні, 09:01
В Україні станом на 14 лютого лабораторно підтвердили 1 271 143 випадки COVID-19, із них за добу - 3 094.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
«3 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 14 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники», - йдеться в повідомленні.
За минулу добу померли 45 пацієнтів, одужали – 2 002 особи.
Крім того, за добу госпіталізували 1 917 осіб. Здійснили тестувань за добу – 19 211 (зокрема методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635).
За весь час пандемії в Україні одужали 1 271 143 особи. Водночас зафіксували 24 330 летальних випадків від COVID-19. Проведели 6 540 785 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільшау кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 5 182 випадки коронавірусу.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
«3 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 14 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники», - йдеться в повідомленні.
За минулу добу померли 45 пацієнтів, одужали – 2 002 особи.
Крім того, за добу госпіталізували 1 917 осіб. Здійснили тестувань за добу – 19 211 (зокрема методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635).
За весь час пандемії в Україні одужали 1 271 143 особи. Водночас зафіксували 24 330 летальних випадків від COVID-19. Проведели 6 540 785 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільшау кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 5 182 випадки коронавірусу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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