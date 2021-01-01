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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За останню добу з коронавірусом госпіталізували майже 2 тисячі українців

За останню добу з коронавірусом госпіталізували майже 2 тисячі українців
В Україні станом на 14 лютого лабораторно підтвердили 1 271 143 випадки COVID-19, із них за добу - 3 094.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«3 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 14 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 45 пацієнтів, одужали – 2 002 особи.

Крім того, за добу госпіталізували 1 917 осіб. Здійснили тестувань за добу – 19 211 (зокрема методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635).

За весь час пандемії в Україні одужали 1 271 143 особи. Водночас зафіксували 24 330 летальних випадків від COVID-19. Проведели 6 540 785 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільшау кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 5 182 випадки коронавірусу.

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Теги: коронавірус, статистика
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