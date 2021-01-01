За останню добу з коронавірусом госпіталізували майже 2 тисячі українців





Про це Максим Степанов.



«3 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 14 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники», - йдеться в повідомленні.



За минулу добу померли 45 пацієнтів, одужали – 2 002 особи.



Крім того, за добу госпіталізували 1 917 осіб. Здійснили тестувань за добу – 19 211 (зокрема методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635).



За весь час пандемії в Україні одужали 1 271 143 особи. Водночас зафіксували 24 330 летальних випадків від COVID-19. Проведели 6 540 785 ПЛР-тестувань.



За останню добу найбільшау кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.



Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 5 182 випадки коронавірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 14 лютого лабораторно підтвердили 1 271 143 випадки COVID-19, із них за добу - 3 094.Про це повідомив міністр охорони здоров'я«3 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 14 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники», - йдеться в повідомленні.За минулу добу померли 45 пацієнтів, одужали – 2 002 особи.Крім того, за добу госпіталізували 1 917 осіб. Здійснили тестувань за добу – 19 211 (зокрема методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635).За весь час пандемії в Україні одужали 1 271 143 особи. Водночас зафіксували 24 330 летальних випадків від COVID-19. Проведели 6 540 785 ПЛР-тестувань.За останню добу найбільшау кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 5 182 випадки коронавірусу.

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