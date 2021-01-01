Різкий стрибок заражень: повідомили добову кількість інфікованих коронавірусом в Україні

8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 25 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 483 дитини та 301 медпрацівник.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 25 лютого.Добовий показник захворюваності вперше з середини січня перевищив позначку у 8000 нових випадків зараження. 15 січня було зафіксовано 8199 інфікованих, після цього показник знижувався. 1 лютого він досяг мінімальної позначки з кінця серпня — 2030 за добу.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 770 осіб;летальних випадків – 135;одужало – 3 889 осіб;здійснили тестувань за добу – 86 926 (зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 325 841 особа;одужало – 1 159 311 осіб;летальних випадків – 25 596;провели ПЛР-тестувань – 6 809 165.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 652 випадки;Вінницька область – 639 випадків;Волинська область – 193 випадки;Дніпропетровська область – 316 випадків;Донецька область – 218 випадків;Житомирська область – 711 випадків;Закарпатська область – 654 випадки;Запорізька область – 132 випадки;Івано-Франківська область – 711 випадків;Київська область – 318 випадків;Кіровоградська область – 63 випадки;Луганська область – 47 випадків;Львівська область – 432 випадки;Миколаївська область – 194 випадки;Одеська область – 268 випадків;Полтавська область – 210 випадків;Рівненська область – 187 випадків;Сумська область – 219 випадків;Тернопільська область – 332 випадки;Харківська область – 432 випадки;Херсонська область – 52 випадки;Хмельницька область – 285 випадків;Черкаська область – 160 випадків;Чернівецька область – 561 випадок;Чернігівська область – 161 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.