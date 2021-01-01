Різкий стрибок заражень: повідомили добову кількість інфікованих коронавірусом в Україні
Сьогодні, 08:42
8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 25 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 483 дитини та 301 медпрацівник.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 25 лютого.
Добовий показник захворюваності вперше з середини січня перевищив позначку у 8000 нових випадків зараження. 15 січня було зафіксовано 8199 інфікованих, після цього показник знижувався. 1 лютого він досяг мінімальної позначки з кінця серпня — 2030 за добу.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 770 осіб;
летальних випадків – 135;
одужало – 3 889 осіб;
здійснили тестувань за добу – 86 926 (зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 325 841 особа;
одужало – 1 159 311 осіб;
летальних випадків – 25 596;
провели ПЛР-тестувань – 6 809 165.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 652 випадки;
Вінницька область – 639 випадків;
Волинська область – 193 випадки;
Дніпропетровська область – 316 випадків;
Донецька область – 218 випадків;
Житомирська область – 711 випадків;
Закарпатська область – 654 випадки;
Запорізька область – 132 випадки;
Івано-Франківська область – 711 випадків;
Київська область – 318 випадків;
Кіровоградська область – 63 випадки;
Луганська область – 47 випадків;
Львівська область – 432 випадки;
Миколаївська область – 194 випадки;
Одеська область – 268 випадків;
Полтавська область – 210 випадків;
Рівненська область – 187 випадків;
Сумська область – 219 випадків;
Тернопільська область – 332 випадки;
Харківська область – 432 випадки;
Херсонська область – 52 випадки;
Хмельницька область – 285 випадків;
Черкаська область – 160 випадків;
Чернівецька область – 561 випадок;
Чернігівська область – 161 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 25 лютого.
Добовий показник захворюваності вперше з середини січня перевищив позначку у 8000 нових випадків зараження. 15 січня було зафіксовано 8199 інфікованих, після цього показник знижувався. 1 лютого він досяг мінімальної позначки з кінця серпня — 2030 за добу.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 770 осіб;
летальних випадків – 135;
одужало – 3 889 осіб;
здійснили тестувань за добу – 86 926 (зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 325 841 особа;
одужало – 1 159 311 осіб;
летальних випадків – 25 596;
провели ПЛР-тестувань – 6 809 165.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 652 випадки;
Вінницька область – 639 випадків;
Волинська область – 193 випадки;
Дніпропетровська область – 316 випадків;
Донецька область – 218 випадків;
Житомирська область – 711 випадків;
Закарпатська область – 654 випадки;
Запорізька область – 132 випадки;
Івано-Франківська область – 711 випадків;
Київська область – 318 випадків;
Кіровоградська область – 63 випадки;
Луганська область – 47 випадків;
Львівська область – 432 випадки;
Миколаївська область – 194 випадки;
Одеська область – 268 випадків;
Полтавська область – 210 випадків;
Рівненська область – 187 випадків;
Сумська область – 219 випадків;
Тернопільська область – 332 випадки;
Харківська область – 432 випадки;
Херсонська область – 52 випадки;
Хмельницька область – 285 випадків;
Черкаська область – 160 випадків;
Чернівецька область – 561 випадок;
Чернігівська область – 161 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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