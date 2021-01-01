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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

94 нових інфікованих і три смерті: повідомили про ситуацію з коронавірусом на Волині за добу

94 нових інфікованих і три смерті: повідомили про ситуацію з коронавірусом на Волині за добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 94 випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Із цієї кількості у містах і районах області виявили хворих:

• м. Луцьк – 33,
• Луцький район – 12,
• Горохівський район – 3,
• Ківерцівський район – 11,
• Рожищенський район – 2,
• м. Нововолинськ – 8,
• Володимир-Волинський район – 1,
• Іваничівський район – 1,
• Локачинський район – 1,
• Ковельський район – 9,
• Камінь-Каширський район – 7,
• Любешівський район – 4,
• Маневицький район — 2.

Усього станом на 28 лютого в області зареєстрували 39 995 випадків.

Одужало – 36 764 особи (за останню добу – 37).

Летальні випадки – 643 (за останню добу – 3: м. Луцьк – 1, м. Нововолинськ – 1, Локачинський район — 1).

Методом ПЛР всього обстежили 160 291 особу, за минулу добу — 366 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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