94 нових інфікованих і три смерті: повідомили про ситуацію з коронавірусом на Волині за добу





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.



Із цієї кількості у містах і районах області виявили хворих:



• м. Луцьк – 33,

• Луцький район – 12,

• Горохівський район – 3,

• Ківерцівський район – 11,

• Рожищенський район – 2,

• м. Нововолинськ – 8,

• Володимир-Волинський район – 1,

• Іваничівський район – 1,

• Локачинський район – 1,

• Ковельський район – 9,

• Камінь-Каширський район – 7,

• Любешівський район – 4,

• Маневицький район — 2.



Усього станом на 28 лютого в області зареєстрували 39 995 випадків.



Одужало – 36 764 особи (за останню добу – 37).



Летальні випадки – 643 (за останню добу – 3: м. Луцьк – 1, м. Нововолинськ – 1, Локачинський район — 1).



Методом ПЛР всього обстежили 160 291 особу, за минулу добу — 366 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 94 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Із цієї кількості у містах і районах області виявили хворих:• м. Луцьк – 33,• Луцький район – 12,• Горохівський район – 3,• Ківерцівський район – 11,• Рожищенський район – 2,• м. Нововолинськ – 8,• Володимир-Волинський район – 1,• Іваничівський район – 1,• Локачинський район – 1,• Ковельський район – 9,• Камінь-Каширський район – 7,• Любешівський район – 4,• Маневицький район — 2.Усього станом на 28 лютого в області зареєстрували 39 995 випадків.Одужало – 36 764 особи (за останню добу – 37).Летальні випадки – 643 (за останню добу – 3: м. Луцьк – 1, м. Нововолинськ – 1, Локачинський район — 1).Методом ПЛР всього обстежили 160 291 особу, за минулу добу — 366 осіб.

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