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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Понад 100 волинських лікарів вакцинувалися від Covid-19

Понад 100 волинських лікарів вакцинувалися від Covid-19
Станом на ранок 1 березня мобільна бригада з вакцинації проти COVID-19 побувала в п'яти медичних закладах області, де працюють з хворими на коронавірус, та у бригаді екстреної медицини.

Як повідомила Суспільному головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко, починаючи з 25 лютого щеплення отримали 113 медичних працівників.

Зі слів спеціалістки, наразі в області працює одна мобільна бригада з вакцинації. 1 березня щеплення проводять працівникам обласного перинатального центру. 4 та 5 березня в обласному управлінні охорони здоров'я планують додаткове навчання для ще чотирьох бригад з вакцинації. Воно проходитиме у Луцьку.

Нагадаємо, 25 лютого на Волинь доставили 14 тисяч 200 доз вакцини від коронавірусної інфекції. Першим, кому ввели препарат, став волинський лікар-пульмонолог Олег Яковенко. Першого дня з 70 запланованих, провели 39 щеплень.

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Теги: вакцина, коронавірус, лікарі, статистика
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