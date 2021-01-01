Понад 100 волинських лікарів вакцинувалися від Covid-19





Як повідомила Людмила Рожко, починаючи з 25 лютого щеплення отримали 113 медичних працівників.



Зі слів спеціалістки, наразі в області працює одна мобільна бригада з вакцинації. 1 березня щеплення проводять працівникам обласного перинатального центру. 4 та 5 березня в обласному управлінні охорони здоров'я планують додаткове навчання для ще чотирьох бригад з вакцинації. Воно проходитиме у Луцьку.



Нагадаємо, 25 лютого на Волинь доставили 14 тисяч 200 доз вакцини від коронавірусної інфекції. Першим, кому ввели препарат, став волинський лікар-пульмонолог Олег Яковенко. Першого дня з 70 запланованих, провели 39 щеплень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на ранок 1 березня мобільна бригада з вакцинації проти COVID-19 побувала в п'яти медичних закладах області, де працюють з хворими на коронавірус, та у бригаді екстреної медицини.Як повідомила Суспільному головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я, починаючи з 25 лютого щеплення отримали 113 медичних працівників.Зі слів спеціалістки, наразі в області працює одна мобільна бригада з вакцинації. 1 березня щеплення проводять працівникам обласного перинатального центру. 4 та 5 березня в обласному управлінні охорони здоров'я планують додаткове навчання для ще чотирьох бригад з вакцинації. Воно проходитиме у Луцьку.Нагадаємо,14 тисяч 200 доз вакцини від коронавірусної інфекції. Першим, комуПершого дня з 70 запланованих, провели 39 щеплень.

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