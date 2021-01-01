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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Скільки вільних «ковідних» ліжок у лікарнях Луцька

Скільки вільних «ковідних» ліжок у лікарнях Луцька
У лікарнях Луцька, які надають медичну допомогу хворим на коронавірус, поки немає складної ситуації із завантаженістю ліжок.

Про це під час традиційного щотижневого онлайн-брифінгу розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.

За його словами, протягом останнього тижня у Луцьку за добу виявляли від 21 до 147 випадків нових захворювань. Це дещо більше, ніж минулого тижня.

Ігор Поліщук розповів також про те, скільки наразі вільних ліжок із доступом до кисню у медичних закладах міста для «ковідних хворих».

Тож, у Волинській обласній клінічній лікарні – 66 вільних ліжок, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 41 ліжко, у тимчасовому інфекційному госпіталі на базі пологового – 59 ліжок.

Мер Луцька додав, що за останні три тижні у шпиталі на базі пологового з 60 до 102 збільшили кількість ліжок з доступом до кисню, аби був запас у разі погіршення ситуації з коронавірусом.

«Поки що ситуація не виходить з-під контролю, немає ризику потрапляння нашої області у так звану червону зону. Однак це може змінитися, тому будемо спостерігати за ситуацією і, якщо це буде потрібно, шукати варіанти для збільшення кількості ліжок з доступом до кисню», – сказав Поліщук.

Фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, ситуація, коронавірус, ковідні ліжка, завантаженість
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