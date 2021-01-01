Скільки вільних «ковідних» ліжок у лікарнях Луцька

У лікарнях Луцька, які надають медичну допомогу хворим на коронавірус, поки немає складної ситуації із завантаженістю ліжок.Про це під час традиційного щотижневого онлайн-брифінгу розповів Луцький міський головаЗа його словами, протягом останнього тижня у Луцьку за добу виявляли від 21 до 147 випадків нових захворювань. Це дещо більше, ніж минулого тижня.Ігор Поліщук розповів також про те, скільки наразі вільних ліжок із доступом до кисню у медичних закладах міста для «ковідних хворих».Тож, у Волинській обласній клінічній лікарні – 66 вільних ліжок, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 41 ліжко, у тимчасовому інфекційному госпіталі на базі пологового – 59 ліжок.Мер Луцька додав, що за останні три тижні у шпиталі на базі пологового з 60 до 102 збільшили кількість ліжок з доступом до кисню, аби був запас у разі погіршення ситуації з коронавірусом.«Поки що ситуація не виходить з-під контролю, немає ризику потрапляння нашої області у так звану червону зону. Однак це може змінитися, тому будемо спостерігати за ситуацією і, якщо це буде потрібно, шукати варіанти для збільшення кількості ліжок з доступом до кисню», – сказав Поліщук.