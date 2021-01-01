На Волині відкрили 23 стаціонарні пункти вакцинації проти Covid-19
Сьогодні, 14:20
Вчора, 23 березня, на Волині відкрили 23 стаціонарні пункти щеплення від COVID-19.
Про це повідомила заступниця голови Волинської ОДА Людмила Тимощук під час брифінгу.
Вона розповіла, що наразі на Волині працює 10 мобільних бригад, які щеплюють людей вакциною AstraZeneca.
Також готова одна бригада, яка буде щеплювати вакциною Pfizer. Вона передбачена для для людей похилого віку, соціальних інтернатів та їх працівників.
Людмила Тимощук додала, що вже 3693 людини на Волині вже отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Так, за вчора, 23 березня, щеплення зробили 390 людям на Волині.
Заступниця голови Волинської ОДА зауважила, що серед волинян, які вже отримали щеплення, не зафіксували побічних ефектів та алергічних реакцій.
«Ще раз наголошую, що єдиний момент, який може вберегти нас від захворювання, – це вакцинація», - зазначила Людмила Тимощук.
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Про це повідомила заступниця голови Волинської ОДА Людмила Тимощук під час брифінгу.
Вона розповіла, що наразі на Волині працює 10 мобільних бригад, які щеплюють людей вакциною AstraZeneca.
Також готова одна бригада, яка буде щеплювати вакциною Pfizer. Вона передбачена для для людей похилого віку, соціальних інтернатів та їх працівників.
Людмила Тимощук додала, що вже 3693 людини на Волині вже отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Так, за вчора, 23 березня, щеплення зробили 390 людям на Волині.
Заступниця голови Волинської ОДА зауважила, що серед волинян, які вже отримали щеплення, не зафіксували побічних ефектів та алергічних реакцій.
«Ще раз наголошую, що єдиний момент, який може вберегти нас від захворювання, – це вакцинація», - зазначила Людмила Тимощук.
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