В Україні – одразу два невтішні рекорди щодо COVID-19 за добу

16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 25 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 25 березня.За добу в Україні зафіксували рекордну кількість хворих за весь час пандемії. Попереднє найбільше значення було встановлене 28 листопада, тоді виявили 16 294 інфікованих COVID-19.Також за минулу добу:госпіталізували – 4 838 осіб;летальних випадків – 362;одужало – 6 748 осіб;здійснили тестувань за добу – 128 615 (зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847).Третій день поспіль фіксують рекорди за кількістю летальних випадків. Днем раніше померли 342 людини, 23 березня — 333.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 596 575 осіб;одужало – 1 283 020 осіб;летальних випадків – 31 135;проведено ПЛР-тестувань – 7 836 049.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.Вакцинація в Україні:18 561 людину щепили проти COVID-19 за добу 24 березня 2021 року в Україні.155 587 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 18 561 особу, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.Щеплення проводилось 183 мобільними бригадами з імунізації та 457 пунктами щеплення.Станом на 24 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 341 952 людини.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 1 267 випадків/ 1 750 щеплень;Вінницька область – 772 випадки/ 1 160 щеплень;Волинська область – 349 випадків/ 270 щеплень;Дніпропетровська область – 892 випадки/ 1 610 щеплень;Донецька область – 778 випадків/ 340 щеплень;Житомирська область – 1 136 випадків/ 730 щеплень;Закарпатська – 668 випадків/ 490 щеплень;Запорізька область – 488 випадків/ 620 щеплень;Івано-Франківська область – 512 випадків/ 784 щеплення;Київська область – 872 випадки/ 1 290 щеплень;Кіровоградська область – 184 випадки/ 380 щеплень;Луганська область – 141 випадок/ 280 щеплень;Львівська область – 1 032 випадки/ 1 030 щеплень;Миколаївська область – 377 випадків/ 690 щеплень;Одеська область – 1235 випадків/ 470 щеплень;Полтавська область – 521 випадок/ 840 щеплень;Рівненська область – 626 випадків/ 550 щеплень;Сумська область – 613 випадків/ 907 щеплень;Тернопільська область – 531 випадок/ 870 щеплень;Харківська область – 918 випадків/ 350 щеплень;Херсонська область – 168 випадків/ 1 000 щеплень;Хмельницька область – 989 випадків/ 250 щеплень;Черкаська область – 509 випадків/ 1 000 щеплень;Чернівецька область – 543 випадки/ 320 щеплень;Чернігівська область – 548 випадків/ 580 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.