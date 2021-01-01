В Україні – одразу два невтішні рекорди щодо COVID-19 за добу
Сьогодні, 08:47
16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 25 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 25 березня.
За добу в Україні зафіксували рекордну кількість хворих за весь час пандемії. Попереднє найбільше значення було встановлене 28 листопада, тоді виявили 16 294 інфікованих COVID-19.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 4 838 осіб;
летальних випадків – 362;
одужало – 6 748 осіб;
здійснили тестувань за добу – 128 615 (зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847).
Третій день поспіль фіксують рекорди за кількістю летальних випадків. Днем раніше померли 342 людини, 23 березня — 333.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 596 575 осіб;
одужало – 1 283 020 осіб;
летальних випадків – 31 135;
проведено ПЛР-тестувань – 7 836 049.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.
Вакцинація в Україні:
18 561 людину щепили проти COVID-19 за добу 24 березня 2021 року в Україні.
155 587 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 18 561 особу, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
Щеплення проводилось 183 мобільними бригадами з імунізації та 457 пунктами щеплення.
Станом на 24 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 341 952 людини.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 267 випадків/ 1 750 щеплень;
Вінницька область – 772 випадки/ 1 160 щеплень;
Волинська область – 349 випадків/ 270 щеплень;
Дніпропетровська область – 892 випадки/ 1 610 щеплень;
Донецька область – 778 випадків/ 340 щеплень;
Житомирська область – 1 136 випадків/ 730 щеплень;
Закарпатська – 668 випадків/ 490 щеплень;
Запорізька область – 488 випадків/ 620 щеплень;
Івано-Франківська область – 512 випадків/ 784 щеплення;
Київська область – 872 випадки/ 1 290 щеплень;
Кіровоградська область – 184 випадки/ 380 щеплень;
Луганська область – 141 випадок/ 280 щеплень;
Львівська область – 1 032 випадки/ 1 030 щеплень;
Миколаївська область – 377 випадків/ 690 щеплень;
Одеська область – 1235 випадків/ 470 щеплень;
Полтавська область – 521 випадок/ 840 щеплень;
Рівненська область – 626 випадків/ 550 щеплень;
Сумська область – 613 випадків/ 907 щеплень;
Тернопільська область – 531 випадок/ 870 щеплень;
Харківська область – 918 випадків/ 350 щеплень;
Херсонська область – 168 випадків/ 1 000 щеплень;
Хмельницька область – 989 випадків/ 250 щеплень;
Черкаська область – 509 випадків/ 1 000 щеплень;
Чернівецька область – 543 випадки/ 320 щеплень;
Чернігівська область – 548 випадків/ 580 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 25 березня.
За добу в Україні зафіксували рекордну кількість хворих за весь час пандемії. Попереднє найбільше значення було встановлене 28 листопада, тоді виявили 16 294 інфікованих COVID-19.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 4 838 осіб;
летальних випадків – 362;
одужало – 6 748 осіб;
здійснили тестувань за добу – 128 615 (зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847).
Третій день поспіль фіксують рекорди за кількістю летальних випадків. Днем раніше померли 342 людини, 23 березня — 333.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 596 575 осіб;
одужало – 1 283 020 осіб;
летальних випадків – 31 135;
проведено ПЛР-тестувань – 7 836 049.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.
Вакцинація в Україні:
18 561 людину щепили проти COVID-19 за добу 24 березня 2021 року в Україні.
155 587 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 18 561 особу, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
Щеплення проводилось 183 мобільними бригадами з імунізації та 457 пунктами щеплення.
Станом на 24 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 341 952 людини.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 267 випадків/ 1 750 щеплень;
Вінницька область – 772 випадки/ 1 160 щеплень;
Волинська область – 349 випадків/ 270 щеплень;
Дніпропетровська область – 892 випадки/ 1 610 щеплень;
Донецька область – 778 випадків/ 340 щеплень;
Житомирська область – 1 136 випадків/ 730 щеплень;
Закарпатська – 668 випадків/ 490 щеплень;
Запорізька область – 488 випадків/ 620 щеплень;
Івано-Франківська область – 512 випадків/ 784 щеплення;
Київська область – 872 випадки/ 1 290 щеплень;
Кіровоградська область – 184 випадки/ 380 щеплень;
Луганська область – 141 випадок/ 280 щеплень;
Львівська область – 1 032 випадки/ 1 030 щеплень;
Миколаївська область – 377 випадків/ 690 щеплень;
Одеська область – 1235 випадків/ 470 щеплень;
Полтавська область – 521 випадок/ 840 щеплень;
Рівненська область – 626 випадків/ 550 щеплень;
Сумська область – 613 випадків/ 907 щеплень;
Тернопільська область – 531 випадок/ 870 щеплень;
Харківська область – 918 випадків/ 350 щеплень;
Херсонська область – 168 випадків/ 1 000 щеплень;
Хмельницька область – 989 випадків/ 250 щеплень;
Черкаська область – 509 випадків/ 1 000 щеплень;
Чернівецька область – 543 випадки/ 320 щеплень;
Чернігівська область – 548 випадків/ 580 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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