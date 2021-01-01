В Україні – знову рекорд за добовою кількістю нових заражень коронавірусом
Сьогодні, 08:51
18 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 26 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 923 дитини та 435 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 26 березня.
В Україні другий день поспіль фіксують рекордну кількість інфікованих COVID-19 за весь час пандемії. Днем раніше виявили 16 669 нових випадків зараження.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 4 826 осіб;
летальних випадків – 326;
одужало – 7 138 осіб;
здійснили тестувань за добу – 119 087 (зокрема методом ПЛР – 53 495, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 614 707 осіб;
одужало – 1 290 158 осіб;
летальних випадків – 31 461;
провели ПЛР-тестувань – 7 889 544.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).
Вакцинація в Україні:
18 738 людей щепили проти COVID-19 за добу 25 березня 2021 року в Україні.
174 325 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 174 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
Щеплення проводилось 168 мобільними бригадами з імунізації та 483 пунктами щеплення.
Станом на 25 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 349 713 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 164 випадки/ 1 850 щеплень;
Вінницька область – 848 випадків/ 1 150 щеплень;
Волинська область – 356 випадків/ 360 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 358 випадків/ 1 380 щеплень;
Донецька область – 725 випадків/ 130 щеплень;
Житомирська область – 891 випадок/ 780 щеплень;
Закарпатська – 429 випадків/ 510 щеплень;
Запорізька область – 519 випадків/ 510 щеплень;
Івано-Франківська область – 402 випадки/ 918 щеплень;
Київська область – 1 139 випадків/ 1 380 щеплень;
Кіровоградська область – 193 випадки/ 630 щеплень;
Луганська область – 131 випадок/ 280 щеплень;
Львівська область – 1 304 випадки/ 1 050 щеплень;
Миколаївська область – 534 випадки/ 760 щеплень;
Одеська область – 1 545 випадків/ 330 щеплень;
Полтавська область – 669 випадків/ 690 щеплень;
Рівненська область – 554 випадки/ 670 щеплень;
Сумська область – 633 випадки/ 1 100 щеплень;
Тернопільська область – 627 випадків/ 820 щеплень;
Харківська область – 1 204 випадки/ 480 щеплень;
Херсонська область – 177 випадків/ 950 щеплень;
Хмельницька область – 1 040 випадків/ 240 щеплень;
Черкаська область – 704 випадки/ 1 000 щеплень;
Чернівецька область – 587 випадків/ 330 щеплень;
Чернігівська область – 399 випадків/ 440 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 26 березня.
В Україні другий день поспіль фіксують рекордну кількість інфікованих COVID-19 за весь час пандемії. Днем раніше виявили 16 669 нових випадків зараження.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 4 826 осіб;
летальних випадків – 326;
одужало – 7 138 осіб;
здійснили тестувань за добу – 119 087 (зокрема методом ПЛР – 53 495, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 614 707 осіб;
одужало – 1 290 158 осіб;
летальних випадків – 31 461;
провели ПЛР-тестувань – 7 889 544.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).
Вакцинація в Україні:
18 738 людей щепили проти COVID-19 за добу 25 березня 2021 року в Україні.
174 325 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 174 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
Щеплення проводилось 168 мобільними бригадами з імунізації та 483 пунктами щеплення.
Станом на 25 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 349 713 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 164 випадки/ 1 850 щеплень;
Вінницька область – 848 випадків/ 1 150 щеплень;
Волинська область – 356 випадків/ 360 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 358 випадків/ 1 380 щеплень;
Донецька область – 725 випадків/ 130 щеплень;
Житомирська область – 891 випадок/ 780 щеплень;
Закарпатська – 429 випадків/ 510 щеплень;
Запорізька область – 519 випадків/ 510 щеплень;
Івано-Франківська область – 402 випадки/ 918 щеплень;
Київська область – 1 139 випадків/ 1 380 щеплень;
Кіровоградська область – 193 випадки/ 630 щеплень;
Луганська область – 131 випадок/ 280 щеплень;
Львівська область – 1 304 випадки/ 1 050 щеплень;
Миколаївська область – 534 випадки/ 760 щеплень;
Одеська область – 1 545 випадків/ 330 щеплень;
Полтавська область – 669 випадків/ 690 щеплень;
Рівненська область – 554 випадки/ 670 щеплень;
Сумська область – 633 випадки/ 1 100 щеплень;
Тернопільська область – 627 випадків/ 820 щеплень;
Харківська область – 1 204 випадки/ 480 щеплень;
Херсонська область – 177 випадків/ 950 щеплень;
Хмельницька область – 1 040 випадків/ 240 щеплень;
Черкаська область – 704 випадки/ 1 000 щеплень;
Чернівецька область – 587 випадків/ 330 щеплень;
Чернігівська область – 399 випадків/ 440 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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