В Україні – знову рекорд за добовою кількістю нових заражень коронавірусом

18 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 26 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 923 дитини та 435 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 26 березня.В Україні другий день поспіль фіксують рекордну кількість інфікованих COVID-19 за весь час пандемії. Днем раніше виявили 16 669 нових випадків зараження.Також за минулу добу:госпіталізували – 4 826 осіб;летальних випадків – 326;одужало – 7 138 осіб;здійснили тестувань за добу – 119 087 (зокрема методом ПЛР – 53 495, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 614 707 осіб;одужало – 1 290 158 осіб;летальних випадків – 31 461;провели ПЛР-тестувань – 7 889 544.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).Вакцинація в Україні:18 738 людей щепили проти COVID-19 за добу 25 березня 2021 року в Україні.174 325 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 174 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.Щеплення проводилось 168 мобільними бригадами з імунізації та 483 пунктами щеплення.Станом на 25 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 349 713 людей.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 1 164 випадки/ 1 850 щеплень;Вінницька область – 848 випадків/ 1 150 щеплень;Волинська область – 356 випадків/ 360 щеплень;Дніпропетровська область – 1 358 випадків/ 1 380 щеплень;Донецька область – 725 випадків/ 130 щеплень;Житомирська область – 891 випадок/ 780 щеплень;Закарпатська – 429 випадків/ 510 щеплень;Запорізька область – 519 випадків/ 510 щеплень;Івано-Франківська область – 402 випадки/ 918 щеплень;Київська область – 1 139 випадків/ 1 380 щеплень;Кіровоградська область – 193 випадки/ 630 щеплень;Луганська область – 131 випадок/ 280 щеплень;Львівська область – 1 304 випадки/ 1 050 щеплень;Миколаївська область – 534 випадки/ 760 щеплень;Одеська область – 1 545 випадків/ 330 щеплень;Полтавська область – 669 випадків/ 690 щеплень;Рівненська область – 554 випадки/ 670 щеплень;Сумська область – 633 випадки/ 1 100 щеплень;Тернопільська область – 627 випадків/ 820 щеплень;Харківська область – 1 204 випадки/ 480 щеплень;Херсонська область – 177 випадків/ 950 щеплень;Хмельницька область – 1 040 випадків/ 240 щеплень;Черкаська область – 704 випадки/ 1 000 щеплень;Чернівецька область – 587 випадків/ 330 щеплень;Чернігівська область – 399 випадків/ 440 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.