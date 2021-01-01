На Волині працює 54 пункти щеплень від COVID-19. СПИСОК





Про це повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.



Персонал усіх пунктів пройшов відповідні навчання та сертифікований для роботи із вакцинування населення. Протягом навчальних тренінгів медпрацівники, зокрема, відпрацювали навчики і техніку введення вакцини, надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій, правила спостереження за вакцинованими (що має тривати 30 хвилин), вимоги до організації тимчасових та постійних пунктів щеплень.



Станом на 11 квітня першу дозу вакцини Covishield/AstraZeneca отримали 9 583 волинян.



Перелік пунктів щеплень від COVID-19 у Волинській області:





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