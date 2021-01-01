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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині працює 54 пункти щеплень від COVID-19. СПИСОК

На Волині працює 54 пункти щеплень від COVID-19. СПИСОК
У Волинській області діють 54 пункти щеплень від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Волинський обласний центр громадського здоров'я.

Персонал усіх пунктів пройшов відповідні навчання та сертифікований для роботи із вакцинування населення. Протягом навчальних тренінгів медпрацівники, зокрема, відпрацювали навчики і техніку введення вакцини, надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій, правила спостереження за вакцинованими (що має тривати 30 хвилин), вимоги до організації тимчасових та постійних пунктів щеплень.

Станом на 11 квітня першу дозу вакцини Covishield/AstraZeneca отримали 9 583 волинян.

Перелік пунктів щеплень від COVID-19 у Волинській області:
На Волині працює 54 пункти щеплень від COVID-19. СПИСОК
На Волині працює 54 пункти щеплень від COVID-19. СПИСОК
На Волині працює 54 пункти щеплень від COVID-19. СПИСОК
На Волині працює 54 пункти щеплень від COVID-19. СПИСОК
На Волині працює 54 пункти щеплень від COVID-19. СПИСОК
На Волині працює 54 пункти щеплень від COVID-19. СПИСОК
На Волині працює 54 пункти щеплень від COVID-19. СПИСОК
На Волині працює 54 пункти щеплень від COVID-19. СПИСОК
На Волині працює 54 пункти щеплень від COVID-19. СПИСОК
На Волині працює 54 пункти щеплень від COVID-19. СПИСОК
На Волині працює 54 пункти щеплень від COVID-19. СПИСОК
На Волині працює 54 пункти щеплень від COVID-19. СПИСОК
На Волині працює 54 пункти щеплень від COVID-19. СПИСОК


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Теги: пункти щеплень, Волинь, список, коронавірус
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