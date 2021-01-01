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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили кількість заражених COVID-19, що виявили в Україні за останню добу

Повідомили кількість заражених COVID-19, що виявили в Україні за останню добу
6038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 6 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 849 осіб;
летальних випадків – 374;
одужало – 14 351 особа;
здійснили тестувань за добу – 72 373 (зокрема методом ПЛР – 36 945, методом ІФА – 12 460, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 968).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 097 024 особи;
одужало – 1 711 709 осіб;
летальних випадків – 45 451;
провели ПЛР-тестувань – 9 555 109.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

Вакцинація в Україні:

24 494 людини щеплено проти COVID-19 за добу 5 травня 2021 року в Україні.

783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 419 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 169 мобільними бригадами з імунізації та 1 147 пунктами щеплення.

Станом на 5 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 519 165 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 622 випадки/ 5 608 щеплень;
Вінницька область – 147 випадків/ 1 096 щеплень;
Волинська область – 161 випадок/ 196 щеплень;
Дніпропетровська область – 543 випадки/ 2 604 щеплення;
Донецька область – 599 випадків/ 1 389 щеплень;
Житомирська область – 107 випадків/ 442 щеплення;
Закарпатська – 72 випадки/ 408 щеплень;
Запорізька область – 357 випадків/ 1 080 щеплень;
Івано-Франківська область – 51 випадок/ 401 щеплення;
Київська область – 126 випадків/ 1 886 щеплень;
Кіровоградська область – 42 випадки/ 442 щеплення;
Луганська область – 237 випадків/ 493 щеплення;
Львівська область – 166 випадків/ 1 610 щеплень;
Миколаївська область – 210 випадків/ 869 щеплень;
Одеська область – 329 випадків/ 1 038 щеплень;
Полтавська область – 395 випадків/ 76 щеплень;
Рівненська область – 403 випадки/ 551 щеплення;
Сумська область – 139 випадків/ 562 щеплення;
Тернопільська область – 101 випадок/ 419 щеплень;
Харківська область – 544 випадки/ 431 щеплення;
Херсонська область – 125 випадків/ 460 щеплень;
Хмельницька область – 166 випадків/ 978 щеплень;
Черкаська область – 297 випадків/ 597 щеплень;
Чернівецька область – 74 випадки/ 313 щеплень;
Чернігівська область – 25 випадків/ 545 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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