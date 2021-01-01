Повідомили кількість заражених COVID-19, що виявили в Україні за останню добу

6038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 6 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'яТакож за минулу добу:госпіталізували – 1 849 осіб;летальних випадків – 374;одужало – 14 351 особа;здійснили тестувань за добу – 72 373 (зокрема методом ПЛР – 36 945, методом ІФА – 12 460, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 968).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 097 024 особи;одужало – 1 711 709 осіб;летальних випадків – 45 451;провели ПЛР-тестувань – 9 555 109.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.Вакцинація в Україні:24 494 людини щеплено проти COVID-19 за добу 5 травня 2021 року в Україні.783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 419 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Щеплення проводилось 169 мобільними бригадами з імунізації та 1 147 пунктами щеплення.Станом на 5 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 519 165 людей.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 622 випадки/ 5 608 щеплень;Вінницька область – 147 випадків/ 1 096 щеплень;Волинська область – 161 випадок/ 196 щеплень;Дніпропетровська область – 543 випадки/ 2 604 щеплення;Донецька область – 599 випадків/ 1 389 щеплень;Житомирська область – 107 випадків/ 442 щеплення;Закарпатська – 72 випадки/ 408 щеплень;Запорізька область – 357 випадків/ 1 080 щеплень;Івано-Франківська область – 51 випадок/ 401 щеплення;Київська область – 126 випадків/ 1 886 щеплень;Кіровоградська область – 42 випадки/ 442 щеплення;Луганська область – 237 випадків/ 493 щеплення;Львівська область – 166 випадків/ 1 610 щеплень;Миколаївська область – 210 випадків/ 869 щеплень;Одеська область – 329 випадків/ 1 038 щеплень;Полтавська область – 395 випадків/ 76 щеплень;Рівненська область – 403 випадки/ 551 щеплення;Сумська область – 139 випадків/ 562 щеплення;Тернопільська область – 101 випадок/ 419 щеплень;Харківська область – 544 випадки/ 431 щеплення;Херсонська область – 125 випадків/ 460 щеплень;Хмельницька область – 166 випадків/ 978 щеплень;Черкаська область – 297 випадків/ 597 щеплень;Чернівецька область – 74 випадки/ 313 щеплень;Чернігівська область – 25 випадків/ 545 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.