Повідомили кількість заражених COVID-19, що виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:57
6038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 6 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 849 осіб;
летальних випадків – 374;
одужало – 14 351 особа;
здійснили тестувань за добу – 72 373 (зокрема методом ПЛР – 36 945, методом ІФА – 12 460, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 968).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 097 024 особи;
одужало – 1 711 709 осіб;
летальних випадків – 45 451;
провели ПЛР-тестувань – 9 555 109.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.
Вакцинація в Україні:
24 494 людини щеплено проти COVID-19 за добу 5 травня 2021 року в Україні.
783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 419 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Щеплення проводилось 169 мобільними бригадами з імунізації та 1 147 пунктами щеплення.
Станом на 5 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 519 165 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 622 випадки/ 5 608 щеплень;
Вінницька область – 147 випадків/ 1 096 щеплень;
Волинська область – 161 випадок/ 196 щеплень;
Дніпропетровська область – 543 випадки/ 2 604 щеплення;
Донецька область – 599 випадків/ 1 389 щеплень;
Житомирська область – 107 випадків/ 442 щеплення;
Закарпатська – 72 випадки/ 408 щеплень;
Запорізька область – 357 випадків/ 1 080 щеплень;
Івано-Франківська область – 51 випадок/ 401 щеплення;
Київська область – 126 випадків/ 1 886 щеплень;
Кіровоградська область – 42 випадки/ 442 щеплення;
Луганська область – 237 випадків/ 493 щеплення;
Львівська область – 166 випадків/ 1 610 щеплень;
Миколаївська область – 210 випадків/ 869 щеплень;
Одеська область – 329 випадків/ 1 038 щеплень;
Полтавська область – 395 випадків/ 76 щеплень;
Рівненська область – 403 випадки/ 551 щеплення;
Сумська область – 139 випадків/ 562 щеплення;
Тернопільська область – 101 випадок/ 419 щеплень;
Харківська область – 544 випадки/ 431 щеплення;
Херсонська область – 125 випадків/ 460 щеплень;
Хмельницька область – 166 випадків/ 978 щеплень;
Черкаська область – 297 випадків/ 597 щеплень;
Чернівецька область – 74 випадки/ 313 щеплень;
Чернігівська область – 25 випадків/ 545 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 849 осіб;
летальних випадків – 374;
одужало – 14 351 особа;
здійснили тестувань за добу – 72 373 (зокрема методом ПЛР – 36 945, методом ІФА – 12 460, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 968).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 097 024 особи;
одужало – 1 711 709 осіб;
летальних випадків – 45 451;
провели ПЛР-тестувань – 9 555 109.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.
Вакцинація в Україні:
24 494 людини щеплено проти COVID-19 за добу 5 травня 2021 року в Україні.
783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 419 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Щеплення проводилось 169 мобільними бригадами з імунізації та 1 147 пунктами щеплення.
Станом на 5 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 519 165 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 622 випадки/ 5 608 щеплень;
Вінницька область – 147 випадків/ 1 096 щеплень;
Волинська область – 161 випадок/ 196 щеплень;
Дніпропетровська область – 543 випадки/ 2 604 щеплення;
Донецька область – 599 випадків/ 1 389 щеплень;
Житомирська область – 107 випадків/ 442 щеплення;
Закарпатська – 72 випадки/ 408 щеплень;
Запорізька область – 357 випадків/ 1 080 щеплень;
Івано-Франківська область – 51 випадок/ 401 щеплення;
Київська область – 126 випадків/ 1 886 щеплень;
Кіровоградська область – 42 випадки/ 442 щеплення;
Луганська область – 237 випадків/ 493 щеплення;
Львівська область – 166 випадків/ 1 610 щеплень;
Миколаївська область – 210 випадків/ 869 щеплень;
Одеська область – 329 випадків/ 1 038 щеплень;
Полтавська область – 395 випадків/ 76 щеплень;
Рівненська область – 403 випадки/ 551 щеплення;
Сумська область – 139 випадків/ 562 щеплення;
Тернопільська область – 101 випадок/ 419 щеплень;
Харківська область – 544 випадки/ 431 щеплення;
Херсонська область – 125 випадків/ 460 щеплень;
Хмельницька область – 166 випадків/ 978 щеплень;
Черкаська область – 297 випадків/ 597 щеплень;
Чернівецька область – 74 випадки/ 313 щеплень;
Чернігівська область – 25 випадків/ 545 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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