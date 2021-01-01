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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу

Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу
За добу 6 липня 2021 року в Україні зафіксували 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 40, серед медпрацівників – 20).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 7 липня.

З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 458 осіб;
◾️ летальних випадків – 33;
◾️ одужало – 1 666 осіб;

За добу протестовано:

◾️ методом ПЛР – 20 240 осіб,
◾️ методом ІФА – 9 189 осіб,
◾️ експрес-тестами – 16 739 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 2 238 974 особи;
◾️ одужало – 2 174 353 особи;
◾️ летальних випадків – 52 537;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 965 456.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 217 випадків;
Вінницька область – 16 випадків;
Волинська область – 7 випадків;
Дніпропетровська область – 19 випадків;
Донецька область – 27 випадків;
Житомирська область – 13 випадків;
Закарпатська область – 9 випадків;
Запорізька область – 12 випадків;
Івано-Франківська область – 3 випадки;
Київська область – 49 випадків;
Кіровоградська область – 10 випадків;
Луганська область – 10 випадків;
Львівська область – 32 випадки;
Миколаївська область – 17 випадків;
Одеська область – 36 випадків;
Полтавська область – 22 випадки;
Рівненська область – 7 випадків;
Сумська область – 11 випадків;
Тернопільська область – 5 випадків;
Харківська область – 20 випадків;
Херсонська область – 25 випадків;
Хмельницька область – 10 випадків;
Черкаська область – 21 випадок;
Чернівецька область – 7 випадків;
Чернігівська область – 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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