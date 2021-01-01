Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу

За добу 6 липня 2021 року в Україні зафіксували 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 40, серед медпрацівників – 20).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 7 липня.З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 458 осіб;◾️ летальних випадків – 33;◾️ одужало – 1 666 осіб;За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 20 240 осіб,◾️ методом ІФА – 9 189 осіб,◾️ експрес-тестами – 16 739 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 238 974 особи;◾️ одужало – 2 174 353 особи;◾️ летальних випадків – 52 537;◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 965 456.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 217 випадків;Вінницька область – 16 випадків;Волинська область – 7 випадків;Дніпропетровська область – 19 випадків;Донецька область – 27 випадків;Житомирська область – 13 випадків;Закарпатська область – 9 випадків;Запорізька область – 12 випадків;Івано-Франківська область – 3 випадки;Київська область – 49 випадків;Кіровоградська область – 10 випадків;Луганська область – 10 випадків;Львівська область – 32 випадки;Миколаївська область – 17 випадків;Одеська область – 36 випадків;Полтавська область – 22 випадки;Рівненська область – 7 випадків;Сумська область – 11 випадків;Тернопільська область – 5 випадків;Харківська область – 20 випадків;Херсонська область – 25 випадків;Хмельницька область – 10 випадків;Черкаська область – 21 випадок;Чернівецька область – 7 випадків;Чернігівська область – 5 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.