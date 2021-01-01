Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 507 осіб;

летальних випадків – 15;

одужало – 459 осіб.



За добу протестовано:



методом ПЛР – 20 673 особи,

методом ІФА – 8 592 особи,

експрес-тестами – 16 979 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло –2 250 061 особа;

одужало – 2 185 339 осіб;

летальних випадків – 52 891;

провели ПЛР-тестувань – 11 321 947.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 189 випадків;

Вінницька область – 27 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 24 випадки;

Донецька область – 70 випадків;

Житомирська область – 7 випадків;

Закарпатська область – 4 випадки;

Запорізька область – 53 випадки;

Івано-Франківська область – 9 випадків;

Київська область – 17 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 30 випадків;

Львівська область – 23 випадки;

Миколаївська область – 13 випадків;

Одеська область – 47 випадків;

Полтавська область – 18 випадків;

Рівненська область – 8 випадків;

Сумська область – 27 випадків;

Тернопільська область – 12 випадки;

Харківська область – 32 випадки;

Херсонська область – 43 випадки;

Хмельницька область – 14 випадків;

Черкаська область – 27 випадків;

Чернівецька область – 10 випадків;

Чернігівська область – 5 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 27 липня 2021 року в Україні зафіксували 717 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 36, медпрацівників – 97).Про це повідомляє пресслужба МОЗ.Також за минулу добу:госпіталізували – 507 осіб;летальних випадків – 15;одужало – 459 осіб.За добу протестовано:методом ПЛР – 20 673 особи,методом ІФА – 8 592 особи,експрес-тестами – 16 979 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло –2 250 061 особа;одужало – 2 185 339 осіб;летальних випадків – 52 891;провели ПЛР-тестувань – 11 321 947.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 189 випадків;Вінницька область – 27 випадків;Волинська область – 6 випадків;Дніпропетровська область – 24 випадки;Донецька область – 70 випадків;Житомирська область – 7 випадків;Закарпатська область – 4 випадки;Запорізька область – 53 випадки;Івано-Франківська область – 9 випадків;Київська область – 17 випадків;Кіровоградська область – 2 випадки;Луганська область – 30 випадків;Львівська область – 23 випадки;Миколаївська область – 13 випадків;Одеська область – 47 випадків;Полтавська область – 18 випадків;Рівненська область – 8 випадків;Сумська область – 27 випадків;Тернопільська область – 12 випадки;Харківська область – 32 випадки;Херсонська область – 43 випадки;Хмельницька область – 14 випадків;Черкаська область – 27 випадків;Чернівецька область – 10 випадків;Чернігівська область – 5 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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