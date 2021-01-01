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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
За добу 27 липня 2021 року в Україні зафіксували 717 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 36, медпрацівників – 97).

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 507 осіб;
летальних випадків – 15;
одужало – 459 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 20 673 особи,
методом ІФА – 8 592 особи,
експрес-тестами – 16 979 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло –2 250 061 особа;
одужало – 2 185 339 осіб;
летальних випадків – 52 891;
провели ПЛР-тестувань – 11 321 947.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 189 випадків;
Вінницька область – 27 випадків;
Волинська область – 6 випадків;
Дніпропетровська область – 24 випадки;
Донецька область – 70 випадків;
Житомирська область – 7 випадків;
Закарпатська область – 4 випадки;
Запорізька область – 53 випадки;
Івано-Франківська область – 9 випадків;
Київська область – 17 випадків;
Кіровоградська область – 2 випадки;
Луганська область – 30 випадків;
Львівська область – 23 випадки;
Миколаївська область – 13 випадків;
Одеська область – 47 випадків;
Полтавська область – 18 випадків;
Рівненська область – 8 випадків;
Сумська область – 27 випадків;
Тернопільська область – 12 випадки;
Харківська область – 32 випадки;
Херсонська область – 43 випадки;
Хмельницька область – 14 випадків;
Черкаська область – 27 випадків;
Чернівецька область – 10 випадків;
Чернігівська область – 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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