Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 22 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19, повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.Також за добу:одужало (осіб) – 15,летальних випадків (осіб) – 0.Здійснено тестувань за добу:методом ПЛР (осіб) – 250,методом ІФА (осіб) – 173,експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 395.Розподіл позитивних випадків за добу за адміністративними територіями області:Луцький район – 16 хворих:Луцька ТГ – 12Ківерцівська ТГ – 2Підгайцівська ТГ – 2Володимир-Волинський район – 3 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 2Локачинська ТГ – 1Ковельський район – 3 хворих:Забродівська ТГ – 2Турійська ТГ – 1За весь час пандемії в області:захворіло (осіб) – 62 455 (з них дітей – 3233 та медичних працівників –3640),одужало ( осіб) – 61 106 (з них дітей – 3220 та медичних працівників –3606),летальних випадків (осіб) –1 206 (з них медичних працівників –29).Здійснено тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 269 186,методом ІФА (осіб) –181 907.Вакцинація проти COVID-19За добу 19 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1330 щеплень. Першою дозою щеплено 805 осіб та другою дозою – 525 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 87 181 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 55 254 людини. Загалом проведено 142 435 щеплень.