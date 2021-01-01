Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:36
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 22 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19, повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Також за добу:
одужало (осіб) – 15,
летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснено тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 250,
методом ІФА (осіб) – 173,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 395.
Розподіл позитивних випадків за добу за адміністративними територіями області:
Луцький район – 16 хворих:
Луцька ТГ – 12
Ківерцівська ТГ – 2
Підгайцівська ТГ – 2
Володимир-Волинський район – 3 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 2
Локачинська ТГ – 1
Ковельський район – 3 хворих:
Забродівська ТГ – 2
Турійська ТГ – 1
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 455 (з них дітей – 3233 та медичних працівників –3640),
одужало ( осіб) – 61 106 (з них дітей – 3220 та медичних працівників –3606),
летальних випадків (осіб) –1 206 (з них медичних працівників –29).
Здійснено тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 269 186,
методом ІФА (осіб) –181 907.
Вакцинація проти COVID-19
За добу 19 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1330 щеплень. Першою дозою щеплено 805 осіб та другою дозою – 525 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 87 181 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 55 254 людини. Загалом проведено 142 435 щеплень.
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За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19, повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Також за добу:
одужало (осіб) – 15,
летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснено тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 250,
методом ІФА (осіб) – 173,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 395.
Розподіл позитивних випадків за добу за адміністративними територіями області:
Луцький район – 16 хворих:
Луцька ТГ – 12
Ківерцівська ТГ – 2
Підгайцівська ТГ – 2
Володимир-Волинський район – 3 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 2
Локачинська ТГ – 1
Ковельський район – 3 хворих:
Забродівська ТГ – 2
Турійська ТГ – 1
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 455 (з них дітей – 3233 та медичних працівників –3640),
одужало ( осіб) – 61 106 (з них дітей – 3220 та медичних працівників –3606),
летальних випадків (осіб) –1 206 (з них медичних працівників –29).
Здійснено тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 269 186,
методом ІФА (осіб) –181 907.
Вакцинація проти COVID-19
За добу 19 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1330 щеплень. Першою дозою щеплено 805 осіб та другою дозою – 525 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 87 181 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 55 254 людини. Загалом проведено 142 435 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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