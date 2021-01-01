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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За добу в Україні зареєстрували більше 2000 нових випадків коронавірусу

За добу в Україні зареєстрували більше 2000 нових випадків коронавірусу
За добу 26 серпня 2021 року в Україні зафіксували 2 032 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 127, медпрацівників – 46).

Про це інформує МОЗ.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 838 осіб;
◾ летальних випадків – 66;
◾ одужало – 1 253 особи.

За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 23 049 осіб,
◾ методом ІФА – 7 219 осіб,
◾ експрес-тестами – 23 218 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 280 203 осіб;
◾ одужало – 2 204 682 осіб;
◾ летальних випадків – 53 632;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 903 521.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

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Теги: коронавірус, статистика
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