За добу в Україні зареєстрували більше 2000 нових випадків коронавірусу





Про це інформує МОЗ.



Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 838 осіб;

◾ летальних випадків – 66;

◾ одужало – 1 253 особи.



За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 23 049 осіб,

◾ методом ІФА – 7 219 осіб,

◾ експрес-тестами – 23 218 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 280 203 осіб;

◾ одужало – 2 204 682 осіб;

◾ летальних випадків – 53 632;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 903 521.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 26 серпня 2021 року в Україні зафіксували 2 032 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 127, медпрацівників – 46).Про це інформує МОЗ.Також за минулу добу:◾ госпіталізовано – 838 осіб;◾ летальних випадків – 66;◾ одужало – 1 253 особи.За добу протестовано:◾ методом ПЛР – 23 049 осіб,◾ методом ІФА – 7 219 осіб,◾ експрес-тестами – 23 218 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіло – 2 280 203 осіб;◾ одужало – 2 204 682 осіб;◾ летальних випадків – 53 632;◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 903 521.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

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