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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У яких громадах на Волині виявили нових заражених COVID-19

У яких громадах на Волині виявили нових заражених COVID-19
За минулу добу на Волині зареєстрували 21 випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Із цієї кількості нові випадки виявили у таких районах та громадах Волині:

Луцький район – 9 хворих:

Луцька ТГ – 4
Мар’янівська ТГ – 1
Підгайцівська ТГ – 3
Рожищенська ТГ – 1.

Володимир-Волинський район – 3 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 1
Нововолинська ТГ – 2
Камінь-Каширський район – 1 хворий:

Маневицька ТГ -1.

Ковельський район – 8 хворих:

Ковельська ТГ – 2
Забродівська ТГ – 1
Ратнівська ТГ -2
Турійська ТГ – 3.

Усього станом на 29 серпня в області зареєстрували 62 579 випадків.

Одужало – 61 172 особа (за останню добу – 1).

Летальні випадки – 1206 (за останню добу –0).

Методом ПЛР всього обстежили 271 638 осіб, за останню добу – 125 особи.

Вакцинація проти COVID-19

За добу 28 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1611 щеплень. Першою дозою щеплено 474 особи та другою дозою – 1137 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 93 009 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 65 020 людей. Загалом провели 158 029 щеплень.

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Теги: коронавірус
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