У яких громадах на Волині виявили нових заражених COVID-19

За минулу добу на Волині зареєстрували 21 випадок захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.Із цієї кількості нові випадки виявили у таких районах та громадах Волині:Луцький район – 9 хворих:Луцька ТГ – 4Мар’янівська ТГ – 1Підгайцівська ТГ – 3Рожищенська ТГ – 1.Володимир-Волинський район – 3 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 1Нововолинська ТГ – 2Камінь-Каширський район – 1 хворий:Маневицька ТГ -1.Ковельський район – 8 хворих:Ковельська ТГ – 2Забродівська ТГ – 1Ратнівська ТГ -2Турійська ТГ – 3.Усього станом на 29 серпня в області зареєстрували 62 579 випадків.Одужало – 61 172 особа (за останню добу – 1).Летальні випадки – 1206 (за останню добу –0).Методом ПЛР всього обстежили 271 638 осіб, за останню добу – 125 особи.Вакцинація проти COVID-19За добу 28 серпня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1611 щеплень. Першою дозою щеплено 474 особи та другою дозою – 1137 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 93 009 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 65 020 людей. Загалом провели 158 029 щеплень.